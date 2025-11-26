Έως και 14€ πίστωση τον μήνα στο ψηφιακό πορτοφόλι των χρηστών της εφαρμογής PPC blue που πληρώνουν τις φορτίσεις τους με Visa.

Η ΔΕΗ blue με το πρόγραμμα Re charge | Re ward και σε συνεργασία με τη Visa συνεχίζουν για 2η χρονιά την προώθηση των βιώσιμων μετακινήσεων, προσφέροντας στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων σημαντικά προνόμια.

Η ΔΕΗ blue προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα πίστωσης έως 14€ κάθε μήνα στο ψηφιακό PPC blue πορτοφόλι τους μέσα από την εφαρμογή PPC blue. Συγκεκριμένα, οι χρήστες που φορτίζουν από 30kWh έως 100kWh τον μήνα στο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue και πληρώνουν με κάρτες Visa, λαμβάνουν πίστωση στο τέλος του μήνα, την οποία μπορούν να εξαργυρώσουν για τις επόμενες φορτίσεις τους.

Η επιβράβευση εμφανίζεται στη σχετική ενότητα PPC blueSpecials της εφαρμογής PPC blue, ενώ η πίστωση πραγματοποιείται απευθείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του κάθε χρήστη.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλάνο της ΔΕΗ για ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, μέσα από σύγχρονες, ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την εμπειρία των οδηγών. Σήμερα, το δίκτυο των δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue αριθμεί περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, με πάνω από 500 θέσεις ταχυφόρτισης DC / HPDC, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ να επιταχύνει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.

Το PPC blue app, διαθέσιμο σε iOS και Android, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της εφαρμογής να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον φορτιστή που τους εξυπηρετεί, να κάνουν κράτηση ταχυφορτιστή, να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, καθώς επίσης να φορτίζουν, αλλά και να απολαμβάνουν προνόμια, προσφορές και ανταποδοτικά προγράμματα. Επιπλέον, μέσα από την ενότητα PPC blueTrips, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να οργανώνουν πιο εύκολα τις χειμερινές και εορταστικές διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τα σημεία και τον χρόνο φόρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η ενέργεια Re charge | Re ward είναι διαθέσιμη για τα μέλη PPC blue έως και τις 31 Ιανουαρίου 2026.