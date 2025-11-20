Ο Όμιλος σκοπεύει να επενδύσει σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 420 εκατ. μεταξύ 2026 και 2028 και υπολογίζεται ότι θα έχει λειτουργικά κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα ύψους 100 εκατ. από το 2030.

«Πακέτα» ενέργειας, ίντερνετ και σταθερής τηλεφωνίας είναι το επόμενο προϊόν που ετοιμάζει η ΔΕΗ, μετά το λανσάρισμα των επιμέρους προϊόντων. Ήδη η επιχείρηση παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, που αναπτύσσει στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Θα ακολουθήσει -όπως ανακοίνωσε χθες στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου επιχειρησιακού σχεδίου για την περίοδο 2026-2028 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης- η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και στη συνέχεια η συγκέντρωση των υπηρεσιών σε ένα «πακέτο» που θα προσφέρεται στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής FiberGrid θα προχωρήσει ταχύτερα την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-To-The-Home, με στόχο τα 3,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα στο τέλος του 2028. Η ΔΕΗ λάνσαρε την υπηρεσία το 2025 και η κάλυψη στο τέλος του έτους θα φθάσει σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος σκοπεύει να επενδύσει σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 420 εκατ. μεταξύ 2026 και 2028 και υπολογίζεται ότι θα έχει λειτουργικά κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα ύψους 100 εκατ. από το 2030.

Ο κ. Στάσσης ανέφερε ακόμη ότι στο τέλος του 2026 αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί το τοπίο σε σχέση με την επένδυση για την κατασκευή data center στην Πτολεμαΐδα, στην έκταση του πρώην λιγνιτωρυχείου. Ως τότε θα προχωρήσει η αδειοδότηση του έργου και η διερεύνηση του ενδιαφέροντος από τις εταιρείες του χώρου για συμμετοχή στην επένδυση.

