Αν η δημόσια πρόταση θεωρηθεί επιτυχής, ο Euronext σχεδιάζει να ενσωματώσει τον Όμιλο της ΕΧΑΕ στη δική του δομή

Η δημόσια πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, το βασικό όριο αποδοχής - το 50% συν μία μετοχή - έχει ήδη επιτευχθεί. Η συμμετοχή από Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές και μεγάλα funds θεωρείται ικανοποιητική, ενώ οι ιδιώτες επενδυτές δείχνουν μικρότερο ενδιαφέρον.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Euronext μείωσε το ελάχιστο όριο αποδοχής από το 67% στο 50% συν μία μετοχή, μετά και τις αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση στο πλαίσιο των δημόσιων προτάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Euronext, αυτή η προσαρμογή αυξάνει τις πιθανότητες των μετόχων να εξασφαλίσουν το premium που προσφέρει.

Αν η δημόσια πρόταση θεωρηθεί επιτυχής, ο Euronext σχεδιάζει να ενσωματώσει τον Όμιλο της ΕΧΑΕ στη δική του δομή. Ο στόχος του παραμένει η απόκτηση άνω του 90% ώστε να προχωρήσει σε squeeze-out και στη διαγραφή της μετοχής από το χρηματιστήριο, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αλλαγές - ακόμη και διασυνοριακές συγχωνεύσεις - αν η αποδοχή μείνει κάτω από το 90%.

Ακόμη και χωρίς να αποκτήσει το 100% της εταιρείας, ο Euronext σκοπεύει να προχωρήσει σε σημαντικές λειτουργικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη και τα μερίσματα των μετόχων μειοψηφίας τα επόμενα χρόνια.

Πηγές με γνώση της διαδικασίας εκτιμούν ότι η αποδοχή της δημόσιας πρότασης έχει ήδη φτάσει περίπου στο 55%, ποσοστό υψηλότερο από το ελάχιστο 47,93% που απαιτείται πλέον, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πρόταση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Παράλληλα, η αγορά εκτιμά ότι αμέσως μετά θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και του Euronext για το νέο πλαίσιο λειτουργίας.