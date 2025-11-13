Η νέα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2026..

Η Intralot ανακοίνωσε την υπογραφή νέου δεκαετούς συμβολαίου μεταξύ της αμερικανικής θυγατρικής της, Intralot Inc., και της Λοταρίας της Πολιτείας του Arkansas (Arkansas Scholarship Lottery – ASL), επεκτείνοντας μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2009 και έχει συμβάλει στη διάθεση άνω των 1,5 δισ. δολαρίων σε υποτροφίες για φοιτητές της Πολιτείας. Η νέα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2026 και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν τους επόμενους μήνες για τη μετάβαση στη νέα τεχνολογική πλατφόρμα.

Η σύμβαση εγκαινιάζει, όπως σημειώνεται, μια νέα εποχή για τη Λοταρία του Arkansas, με τεχνολογία νέας γενιάς, ενισχυμένη εμπειρία παικτών και αυξημένη αξία για την Πολιτεία. Η εκτελεστική διευθύντρια της ASL, Sharon Strong, δήλωσε ότι η ομάδα της ανυπομονεί να συνεχίσει τη μακρόχρονη συνεργασία με την Intralot, η οποία από το 2009 συμβάλλει στην προσφορά ποιοτικής ψυχαγωγίας στους παίκτες και στη στήριξη εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθύνων σύμβουλος της Intralot Inc., Richard Bateson, υπογράμμισε ότι η νέα συμφωνία σηματοδοτεί όχι μόνο τη συνέχεια, αλλά και την εξέλιξη, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της Πολιτείας για την επόμενη δεκαετία και πέραν αυτής.

Στον πυρήνα της αναβάθμισης βρίσκεται η νέα Λύση Λοταρίας της Intralot, με βασικό στοιχείο το Κεντρικό Σύστημα Τυχερών Παιχνιδιών LotosX™, το οποίο καθιστά τη Λοταρία του Arkansas μία από τις πρώτες στις ΗΠΑ που υιοθετούν την πρωτοποριακή αυτή πλατφόρμα. Η αρχιτεκτονική LotosX Omni™, βασισμένη στο cloud και σε microservices, αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το δίκτυο λιανικής, ενώ το CanvasX™, το headless σύστημα διαχείρισης περιεχομένου της Intralot, θα προσφέρει ενιαία εμπειρία σε πράκτορες και παίκτες σε όλα τα σημεία πώλησης.

Οι αναβαθμίσεις συμπληρώνονται από τις πλατφόρμες διαχείρισης στιγμιαίων παιχνιδιών, προωθητικών ενεργειών και πρακτόρων της Intralot, που υπόσχονται ταχύτερη απόδοση και μεγαλύτερο έλεγχο σε όλο το περιβάλλον παιχνιδιού. Η επένδυση στο λιανικό δίκτυο του Arkansas περιλαμβάνει την εγκατάσταση 2.350 νέων τερματικών PhotonX™ με κάμερα, 356 τερματικών αυτόματης πώλησης DreamTouch™ Flex με 30 θέσεις και τον εκσυγχρονισμό 88 DreamTouch™ Smart συσκευών, με στόχο την απλοποίηση των λειτουργιών και τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των παικτών.