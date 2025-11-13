Η βελτιωμένη εικόνα στη λιανική σταθερής τηλεφωνίας, σε συνδυασμό με τη σταθερή πορεία της κινητής και την άνοδο της χονδρικής, οδήγησαν σε άνοδο 2% του προσαρμοσμένου EBITDA.

Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία στο τρίτο τρίμηνο του 2025, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 874 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση. Η ενίσχυση της κινητής τηλεφωνίας, των ευρυζωνικών υπηρεσιών, της συνδρομητικής τηλεόρασης και των έργων ICT επέδρασε καθοριστικά στη θετική αυτή επίδοση, παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν οι υπηρεσίες χονδρικής και οι πωλήσεις συσκευών.

Η βελτιωμένη εικόνα στη λιανική σταθερής τηλεφωνίας, σε συνδυασμό με τη σταθερή πορεία της κινητής και την άνοδο της χονδρικής, οδήγησαν σε άνοδο 2% του προσαρμοσμένου EBITDA (AL), το οποίο ανήλθε σε 360,1 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 41,2%, από 42,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη συμβολή δραστηριοτήτων χαμηλότερου περιθωρίου, αλλά και τις συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις κόστους, ιδιαίτερα στο προσωπικό.

Παρά την οριακή κάμψη του EBIT, που υποχώρησε κατά 0,7% στα 223,5 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένων αποσβέσεων, ο Όμιλος διατήρησε σταθερή λειτουργική κερδοφορία. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε 107,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες από την άνοδο του EBITDA, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 698,1 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε μόλις 0,5 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Η επόμενη σημαντική λήξη ομολόγου τοποθετείται για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στο πεδίο της εμπορικής δραστηριότητας, τα έσοδα λιανικής σταθερής τηλεφωνίας συνέχισαν να ενισχύονται, σημειώνοντας αύξηση 1,3%, χάρη στη διψήφια ανάπτυξη της τηλεόρασης, την ισχυρή ζήτηση για συνδέσεις FTTH μέσω του Gigabit Voucher, την επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών και τη νέα υπηρεσία FWA. Στην κινητή τηλεφωνία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7%, με τον τομέα των συμβολαίων να ενισχύεται μέσω της μετάβασης πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας και της αναδιάρθρωσης του πορτφόλιο στα φυσικά κανάλια.

Η χονδρική κατέγραψε άνοδο 4,2%, με τα έσοδα διεθνών υπηρεσιών –περίπου 81 εκατ. ευρώ– να αντισταθμίζουν τη συνεχιζόμενη πτώση στις εγχώριες ροές. Η συμφωνία χονδρικής FTTH με άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους συνέβαλε στον περιορισμό των επιπτώσεων, αν και τα διεθνή έσοδα αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά τα επόμενα τρίμηνα. Παράλληλα, τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,6%, τροφοδοτούμενα από την πολύ ισχυρή ζήτηση για λύσεις ICT, με τα system solutions να καταγράφουν άλμα 37,9%.

Τα λειτουργικά έξοδα –χωρίς αποσβέσεις, απομειώσεις και κόστη αναδιοργάνωσης– ανήλθαν σε 500,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την άνοδο της δραστηριότητας. Οι επενδύσεις σε πάγια διαμορφώθηκαν σε 149,8 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, με το σύνολο των επενδύσεων εννεαμήνου να ανέρχεται σε 437,1 εκατ. ευρώ, λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του δικτύου FTTH και της επέκτασης του FWA.

Σε συνέχεια της πώλησης της TKRM την 1η Οκτωβρίου 2025, ο ΟΤΕ προσάρμοσε τις αμοιβές προς τους μετόχους, ώστε να αντανακλούν τον πραγματικό αντίκτυπο στις ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές. Κατόπιν ολοκλήρωσης της πώλησης, ο ΟΤΕ θα διανείμει 40 εκατ. ευρώ στους μετόχους ως έκτακτο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ Κώστας Νεμπής δήλωσε τα εξής:

«Κατά το τρίτο τρίμηνο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile, μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας, ανακοινώσαμε έκτακτο μέρισμα.

Στην Ελλάδα, πετύχαμε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία για την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω την κάλυψη της χώρας με τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με στόχο την παροχή υπερύψηλης και αξιόπιστης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Συνεπείς με το όραμά μας να εξελιχθούμε στον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το «Magenta AI», μια πρόταση που φέρνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των πελατών μας, ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Κατά το τρίμηνο, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και το ICT να σημειώνουν ακόμη ένα τρίμηνο ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο..

Εκτιμούμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά.

Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την αξία του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας. Κοιτώντας μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να παραμείνουμε ηγέτες της αγοράς, προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».