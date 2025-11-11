Iσχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, δήλωσε ο CEO της HELLENiQ ENERGY.

Ο διευθύνων σύμβουλος HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, εξέφρασε έντονη αισιοδοξία για τις προοπτικές της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας ως κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum 2025. Όπως υπογράμμισε, οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν, με τη συμμετοχή διεθνών ομίλων όπως η Exxon και η Chevron, αποτελούν «μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» προς την ελληνική οικονομία και το συνολικό επενδυτικό περιβάλλον.

Ο κ. Σιάμισιης επισήμανε ότι για να προχωρήσει μια μεγάλη διεθνής επένδυση απαιτούνται τρεις θεμελιώδεις προϋποθέσεις: πολιτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα, σωστή επιχειρηματική τοποθέτηση και ρεαλιστικές προοπτικές ανάπτυξης. Υπενθύμισε ότι ξένοι ενεργειακοί κολοσσοί είχαν δείξει ενδιαφέρον και κατά το παρελθόν, αλλά η τότε αστάθεια είχε οδηγήσει σε προσωρινή αποχώρησή τους, ενώ σήμερα επιστρέφουν «με πιο στέρεες βάσεις και μακροπρόθεσμη στρατηγική».

Αναφερόμενος στα ενεργειακά κοιτάσματα της Μεσογείου, υπογράμμισε ότι οι ενδείξεις είναι θετικές, σημειώνοντας πως οι πρόσφατες κυπριακές ανακαλύψεις φυσικού αερίου ενισχύουν τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, ο οποίος είχε παραμείνει ανενεργός επί χρόνια. Όπως είπε, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο των εγκρίσεων, με στόχο ο αγωγός να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Κλείνοντας, ο κ. Σιάμισιης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ενδεχόμενο ενεργειακής κρίσης, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επάρκεια φυσικού αερίου ή πετρελαίου στην Ελλάδα. Τόνισε ότι πιθανές διακυμάνσεις στις τιμές χαρακτηρίζονται ως παροδικές και δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο για την εγχώρια αγορά.