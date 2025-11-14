Το WorkLife εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με το μέτρο, προστατεύει την επιχείρηση, κι όλα αυτά μέσα από ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον χρήσης.

Βρισκόμαστε στη νέα φάση επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Από τις αρχές Νοεμβρίου περίπου 350.000 νέοι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στο καθεστώς της, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα το μέτρο. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για να είναι προετοιμασμένες γι’ αυτή την αλλαγή.

Ποιες εταιρείες υποχρεούνται να ενσωματώσουν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Σε βάθος χρόνου η ΨΚΕ θα γίνει διαθέσιμη σε όλους τους εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή, όμως, 4 νέοι τομείς είναι αυτοί που πρέπει να προετοιμαστούν άμεσα. Από τις 3 Νοεμβρίου κι έπειτα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έγινε υποχρεωτική στους κλάδους του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών καθώς και σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό. Μετά την επέκταση, ο συνολικός αριθμός των προστατευόμενων εργαζομένων φτάνει περίπου τους 1.850.000 ενώ ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000. Το μέτρο τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2025, παρέχοντας στις επιχειρήσεις περίπου 4 μήνες για να προσαρμοστούν.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζει δυναμικά την προώθηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά θετικό μέτρο για τους εργαζομένους. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, η εισαγωγή της ΨΚΕ έχει αυξήσει θεαματικά τον αριθμό των καταγεγραμμένων υπερωριών, επιτρέποντας στους εργαζομένους να αμείβονται δίκαια για την εργασία τους και να αποφεύγονται οι παρατυπίες. Πιο συγκεκριμένα, στους κλάδους εφαρμογής της, καταγράφεται αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες κατά 3,5 εκατομμύρια και πλέον ώρες σε σχέση με τα έτη πριν την εφαρμογή του μέτρου.

Οι πιθανές κυρώσεις απαιτούν άμεση συμμόρφωση

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των εταιρειών με τις επιταγές του μέτρου, η 3η Νοεμβρίου έφερε μαζί τις και κυρώσεις για τους παραβάτες. Περιπτώσεις μη καταγραφής ή ψευδούς δήλωσης ωρών προσέλευσης/εξόδου επιφέρουν υψηλά πρόστιμα, ενώ προβλέπεται και μία σειρά από άλλες κυρώσεις για διαφορετικές παρατυπίες. Με το ύψος των προστίμων να φτάνει έως και τα 10.500€, το ρίσκο από λάθη κατά τη μεταβατική περίοδο της αρχικής εφαρμογής του μέτρου είναι υψηλό. Φυσικά, η 4μηνη δοκιμαστική περίοδος επέτρεψε σε μερίδα επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στις ανάγκες της επερχόμενης αλλαγής αλλά αυτό δεν ισχύει για το σύνολο των οργανισμών.

Το WorkLife απλοποιεί τη μετάβαση

Για τις επιχειρήσεις που ετοιμάζονται να εισάγουν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στην καθημερινότητά τους αλλά θέλουν αυτή η μετάβαση να γίνει όσο πιο απλά γίνεται, η λύση είναι ένα εύχρηστο σύστημα διαχείρισης της καταγραφής των ωρών εισόδων/εξόδων του προσωπικού. Το σύστημα αυτό δεν είναι άλλο από το WorkLife της ENTERSOFTONE, μέλος του Ομίλου Olympia, το οποίο εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με το μέτρο, προστατεύει την επιχείρηση, κι όλα αυτά μέσα από ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον χρήσης.

Όλα ξεκινούν από τα δεδομένα προσέλευσης που το σύστημα διαβιβάζει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Το WorkLife δεν λειτουργεί απλώς ως ένας δίαυλος των στοιχείων, αλλά αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για να βοηθήσει την επιχείρηση. Αρχικά, παρέχει dashboards που επιτρέπουν την ευκολότερη ενημέρωση και την άμεση διαχείριση των ωραρίων. Επιπλέον, το σύστημα ενσωματώνει και δικλίδες ασφαλείας. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις στην καταγραφή, αποστέλλονται σχετικές ειδοποιήσεις έτσι ώστε η επιχείρηση να προχωρήσει σε διορθώσεις. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται ο κίνδυνος προστίμων. Τέλος, πίσω από το WorkLife υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που εξειδικεύεται σε θέματα εργασιακής νομοθεσίας η οποία είναι έτοιμη να βοηθήσει όποτε χρειαστεί. Σε κάθε αλλαγή λοιπόν, έχετε δίπλα σας τους ειδικούς και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα λυθούν όλες οι απορίες σας και δεν θα υπάρξουν ποτέ προβλήματα συμμόρφωσης.

