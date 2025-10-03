Αύξηση 681% στις υπερωρίες στον τουρισμό.

Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει αύξηση κατά 1,8 εκατομμύρια ώρες στις δηλωθείσες υπερωρίες, σε σχέση με πέρυσι, δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Το νούμερο είναι δυσθεώρητο. Σας θυμίζω, ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα εργαλείο, το οποίο έρχεται και προστατεύει πρώτα απ’ όλα τον εργαζόμενο, καταγράφει πόσο χρόνο πραγματικά εργάζεται και διασφαλίζεται ότι αμείβεται για αυτόν τον χρόνο ενώ παράλληλα προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό», δήλωσε η υπουργός Εργασίας στον Real FM.

Το πεδίο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει διευρυνθεί σημαντικά με την προσθήκη των κλάδων του τουρισμού, της εστίασης, της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου, σημείωσε και προανήγγειλε ότι σύντομα θα ενταχθούν στην υποχρεωτική εφαρμογή το χονδρεμπόριο, η ενέργεια και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

«Στον τουρισμό έχουμε αύξηση 681%, στην εστίαση συν 180%. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, και αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα για τον εργαζόμενο και για το κράτος», επεσήμανε.

Μιλώντας για το εργασιακό νομοσχέδιο, σημείωσε ότι σήμερα η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008 και πως περισσότεροι από 500.000 έχουν βρει δουλειά. Συμπλήρωσε πως υπάρχει μεγάλη αύξηση πλέον στην πλήρη απασχόληση, καθεστώς στο οποίο εργάζονται πάνω από τρεις στους τέσσερις Έλληνες.

Ερωτηθείσα για το 13ωρο, ανέφερε: «Είναι μία ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, δεν μπορεί να γίνει πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή αναλογικά δεν μπορεί να γίνει πάνω από τρεις ημέρες τον μήνα, μπορεί να γίνει μόνο μετά από συναίνεση, γίνεται ήδη αν δουλεύεις σε δύο εργοδότες ή σε τρεις. Και αυτό που αλλάζει είναι ότι αντί να πηγαίνεις να παίρνεις το μηχανάκι σου και να πηγαίνεις σε ένα δεύτερο εργοδότη και να πληρώνεσαι κανονικά και όχι ως υπερωρία, γιατί, ανοίγω μία παρένθεση εδώ, η υπερωρία αμείβεται +40%, θα μπορείς, αν το επιθυμείς κατ’ εξαίρεση για 37 ημέρες τον χρόνο να δουλεύεις για έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη».

Σε ό,τι αφορά σε τυχόν φαινόμενα κατάχρησης της ρύθμισης, απάντησε ότι η ίδια συζήτηση γινόταν πέρυσι, για την έκτακτη βάρδια εργασίας.

«Λέγαμε τότε θα είναι κατ’ εξαίρεση, έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη να το κάνει, ό,τι ακριβώς λέμε και σήμερα για την κατ’ εξαίρεση 13ωρη απασχόληση. Συμφέρει πολύ περισσότερο μια επιχείρηση να προσλάβει ένα δεύτερο εργαζόμενο. Έχετε ακούσει εσείς κανένα παράπονο, ότι κάποιος αρνήθηκε την “έκτη” ημέρα και κάτι έγινε; Εγώ δεν έχω ακούσει. 0,1% είναι οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο καθεστώς της δήθεν εξαήμερης εργασίας. Και εδώ λέω δήθεν γιατί ήταν μία έκτακτη βάρδια για εργοστάσια, για συγκεκριμένες προϋποθέσεις», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης τόνισε ότι αυτές έχουν επικεντρωθεί στον δημόσιο διάλογο σε μία μόνο διάταξη η οποία το μόνο που κάνει είναι να δίνει μία επιπλέον δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να αμείβεται με προσαύξηση 40% για κάτι που ήδη κάνει, αγνοώντας 87 διατάξεις συνολικά, πολλές εκ των οποίων είναι πολύ σημαντικές για τους εργαζόμενους.