Σε συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις εργασίας έφτασαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι.

Σε Κοινωνική συμφωνία προχώρησαν σήμερα η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και οι πρόεδροι της ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ σε μία προσπάθεια να «σώσουν» τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθώς σήμερα το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συμβάσεις κυμαίνεται μεταξύ του 20% έως 28%.

Ειδικότερα σε κοινή συνέντευξη τύπου ανακοίνωσαν μέτρα για την επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, το πεδίο εφαρμογής και την μετενέργεια. Το σχέδιο δράσης της Κοινωνικής Συμφωνίας θα υπογραφεί εντός Δεκεμβρίου και θα νομοθετηθεί η συμφωνία αρχές του 2026.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας ανοίγει ένας νέος δρόμος για τη δυνατότητα επέκτασης. Αν μια συλλογική σύμβαση υπογράφεται από τους κοινωνικά εθνικούς εταίρους δεν κοιτάμε καθόλου το ποσοτικό κριτήριο που μειώνεται στο 40%. Υπάρχει δηλαδή ένα πλάσμα δικαίου.

Παράλληλα περιοριζονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του μητρώου ως προϋπόθεση για την επέκταση μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Επισης μετά το τρίμηνο παράτασης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν πλήρως οι κανόνες της συλλογικής σύμβασης εργασίας και επανέρχεται το προμνημονιακό καθεστώς της μετενέργειας που είχε λήξει το 2012.

Ταυτόχρονα θα συσταθεί μια 3μελης επιτροπή που θα ελέγχει αν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για μονομερή προσφυγή στον ΟΜΕΔ ενώ

Καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας για να πετύχουμε τη γρηγορότερη επίλυση διαφορών.

Αναλυτικότερα η Συμφωνία προβλέπει:

- Η ατομική σύμβαση μπορεί να προβλέπει μόνο ευνοϊκότερους όρους από τη ΣΣΕ.

- Σήμερα: η επέκταση μίας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Με την Κοινωνική Συμφωνία: Το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.

- Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ για τον εντοπισμό του πεδίου της επέκτασης με την αναφορά στο κείμενο των κλαδικών ΣΣΕ των Κ.Α.Δ. και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τον εκάστοτε κλάδο.

- Λειτουργικά Μητρώα (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) για τον εντοπισμό του ποσοστού κάλυψης

- Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα

- Μετριασμός των κυρώσεων που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα - Μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση

- Η εγγραφή συνδικαλιστικής οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ.

- Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο

εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.

- Παράταση για τρεις (3) μήνες στις ΣΣΕ. Η ΣΣΕ επεκτείνεται σε όλον τον κλάδο ή το επάγγελμα το οποίο αφορά, ακόμα και τους εργαζόμενους και εργοδότες που δεν είναι μέλη συμβαλλόμενων οργανώσεων.

Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια)

- Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012(Ν. 4046/2012, ΠΥΣ 6/2012) και επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώτος της πλήρους μετενέργειας.

- Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. για την γρηγορότερη επίλυση διαφορών – διατήρηση δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης.