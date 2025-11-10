Στα τέλη Οκτωβρίου, η Jumbo προχώρησε στην απόκτηση του εμπορικού κέντρου «Veso Mare» στην Πάτρα έναντι 10,8 εκατ. ευρώ, μέσω της εξαγοράς του 100% της εταιρείας HERALD 2.

Ο Όμιλος Jumbo παρουσίασε αύξηση πωλήσεων περίπου 13% τον Οκτώβριο του 2025 και συνολική άνοδο 8% στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου. Η Ελλάδα και η Κύπρος παρέμειναν οι αγορές που στήριξαν τη συνολική επίδοση, ενώ οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος θεωρούνται κρίσιμοι για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος του έτους.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Jumbo προχώρησε στην απόκτηση του εμπορικού κέντρου «Veso Mare» στην Πάτρα έναντι 10,8 εκατ. ευρώ, μέσω της εξαγοράς του 100% της εταιρείας HERALD 2. Η εταιρεία λειτουργεί ήδη κατάστημα στο συγκεκριμένο ακίνητο, με την επένδυση να εντάσσεται στο πλάνο απόκτησης μισθωμένων σημείων πώλησης και περιορισμού του λειτουργικού κόστους.

Ανά χώρα, οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 17% τον Οκτώβριο και 9,5% στο δεκάμηνο, στην Κύπρο κατά 15% και 9% αντίστοιχα, στη Βουλγαρία κατά 11% και 4%, ενώ στη Ρουμανία η άνοδος διαμορφώθηκε σε 2,5% για τον Οκτώβριο και 5% για το σύνολο της περιόδου.

Σύμφωνα με τη Jumbo, η θετική πορεία επηρεάστηκε από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε Ελλάδα και Κύπρο και τη βελτίωση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Οκτώβριος του 2024 είχε δεχθεί επιβαρύνσεις λόγω ελλείψεων αποθεμάτων από το προσωρινό κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ και τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαν περιορίσει τη ζήτηση.