H ανάπτυξη και η αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) βρέθηκε στο επίκεντρο του συνεδρίου ΑΙForum25, που ήρθε να διασυνδέσει την επιστημονική-ερευνητική κοινότητα με την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση και τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και τη θεωρία και τη στρατηγική με την πρακτική εφαρμογή της νέας επαναστατικής τεχνολογίας.

Το ΑΙForum25 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 από τον AI Catalyst, σε συνεργασία με την ethosEVENTS, με φυσική παρουσία στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και online μέσα από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συντονιστής του Συνεδρίου ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Κετσιετζής, Δημοσιογράφος.

Στο πλαίσιο του AIForum25, πραγματοποιήθηκαν Δορυφορικές Παρουσιάσεις διάρκειας 45 λεπτών, προσφέροντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες, λύσεις και εφαρμογές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν σε Παράλληλη Αίθουσα του συνεδρίου και καθεμία μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν έως και 100 συμμετέχοντες.

Στην έναρξη του συνεδρίου ο κ. Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, μετέφερε χαιρετισμό εκ μέρους του υπουργού κ. Παπαστεργίου, σημειώνοντας ότι «το ΑΙ αποτελεί καταλύτη για το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία, η κοινωνία και η πολιτική. Πρέπει να ενσωματώσουμε σωστά την ΑΙ στην κοινωνία». Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι έχουν τεθεί άξονες προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας και μέτρα σε εθνικό επίπεδο για το AI Act. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε αρχές εποπτείας της αγοράς και να αξιοποιεί η νομοθεσία όλες τις δυνατότητες, ώστε η ανταγωνιστικότητα να ενισχύεται. Πρέπει η ΑΙ να είναι αξιόπιστη και ασφαλής. Στόχος είναι η ειδική γραμματεία να γίνει ΑΙ native σε κάδε στάδιο της λειτουργίας της», είπε ο κ. Καρκατζούνης.

Ομιλία, με τίτλο “Shaping the Future: The UAE’s Vision for Artificial Intelligence and Global Cooperation”, παρέθεσε η H.E. Dr. Ali Obaid Al Dhaheri, Ambassador of the United Arab Emirates (UAE) in Greece. «Το ΑΙ αλλάζει το μέλλον. Δεν είναι μια υπόσχεση μακρινή, είναι εδώ, στα σχολεία, στα σπίτια, στην κοινωνία. Τα ΗΑΕ διέβλεψαν τη νέα εποχή και γίναμε το πρώτο έθνος που δημιούργησε αποκλειστικά υπουργείο γι’ αυτόν τον σκοπό, και ξεκινήσαμε σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ώστε να ετοιμαστούμε για το μέλλον. Τα Εμιράτα αναπτύσσουν τα δικά τους μοντέλα, για να προσφέρουν ευκαιρίες στον κόσμο και να προστατέψουν τα δεδομένα τους. Το FALCON σημαίνει ότι άνθρωποι με διαφορετικές διαλέκτους μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στη βιομηχανία, το ΑΙ στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, βελτιστοποιεί τα logistics, διασφαλίζει την ποιότητα των τροφίμων, προστατεύει τους φυσικούς πόρους, αλλά δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, όπως τον γιατρό. Το ΑΙ είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό εργαλείο», ανέφερε ο Dr. Ali Obaid Al Dhaheri.

Ο κ. Μάνος Μακρομάλλης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) - Διευθύνων Σύμβουλος, Excelon (fintech venture), ανέφερε στην ομιλία του: «Σήμερα, ζούμε σε μια εποχή όπου η ΑΙ δεν είναι υπόσχεση, δίνει ισχύ σε κάθε κλάδο, από τη βιομηχανία έως την Ιατρική. Στην Ευρώπη, οι εταιρείες ΑΙ συγκέντρωσαν άνω των 8 δισ. Η τεχνολογία περνά στη φάση της σταθερής παραγωγής». Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Το στοίχημα παραμένει η προσαρμογή. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παράδειγμα ταχύτητας αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα, πρέπει όμως να κινηθεί άμεσα και με εξωστρέφεια». Τόνισε επίσης ότι «ο ΣΕΚΕΕ εκπροσωπεί πάνω από 80 εταιρείες, τις οποίες ενώνει ένα κοινό όραμα: η Ελλάδα να γίνει εξαγωγέας καινοτομίας».

Θεσμικό χαιρετισμό απηύθυνε η κ. Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ, ΣΕΠΕ. «Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα και έχουμε αναγνωρισιμότητα διεθνώς. Υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, η ΑΙ δεν θα πάρει θέσεις εργασίας. Περίπου 6.500-7.500 άτομα λείπουν ετησίως από αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Διαφοροποιούνται κάποιοι τομείς, αλλά η ΑΙ δεν θα πάρει τη δουλειά κανενός. Είμαστε μια χώρα που έχει κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και οι δεξιότητες των πολιτών βρίσκονται ακόμη σε χαμηλό επίπεδο», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ομιλία, με τίτλο “Embracing AI Transformation: The Road to Becoming Frontier”, παρέθεσε ο κ. Charles Calestroupat, Vice President, Microsoft Europe South. Όπως ανέφερε: «Από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT, περίπου 1,2 δισ. άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο, με τέτοια ταχύτητα. Στη Microsoft, με υπεύθυνο τρόπο, θέλουμε να ενδυναμώσουμε κάθε άνθρωπο να πετύχει περισσότερα και να επιλύσει τα προβλήματα, η ταχεία αλλαγή συμβαίνει σε ένα πλαίσιο μεγάλων προκλήσεων». Επεσήμανε ακόμη ότι τρεις είναι οι καίριες προκλήσεις: η κυβερνοασφάλεια, οι δεξιότητες και τα δημογραφικά στοιχεία. Ο κ. Calestroupat μετέφερε την εικόνα του τοπίου που διαμορφώνεται στην Ευρώπη: «Επενδύσαμε 20 δισ. δολάρια σε data centers και δεξιότητες, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα. Συνδράμουμε στην κυβερνοασφάλεια της Ευρώπης και βοηθάμε τις εταιρείες να προστατευτούν. Στην Ελλάδα έχει γίνει σημαντική πρόοδος, με το mygov και το κτηματολόγιο».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης. «Η ΑΙ υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες, αλλά πριν από τρία χρόνια λανσαρίστηκε το εργαλείο ChatGPT, και από τότε έγινε ευρέως γνωστή. Δεν μιλάμε για νοημοσύνη, αλλά μιλάμε για δράση, είναι η έξυπνη δράση. Το συνέδριο συμπίπτει με τον έναν χρόνο από τότε που καταθέσαμε την εθνική μας στρατηγική, με επικεφαλής τον Κ. Δασκαλάκη του MIT. Εκεί παραθέτουμε 6 εμβληματικά έργα με προτάσεις, ώστε να τα προχωρήσει η χώρα, για να κάνει άλμα στην επόμενη πίστα. Από αυτά δύο-τρία πραγματοποιούνται ήδη, όπως το ετήσιο φόρουμ με συμμετοχές διεθνών πανεπιστημίων, ο “Φάρος” που βρίσκεται στην τελική ευθεία, ο “Δαίδαλος”, ο υπερυπολογιστής. Το πρόβλημα είναι από δω και πέρα τι γίνεται, και υπάρχουν κίνδυνοι». Στο σημείο αυτό, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της χώρας μας είναι η διά βίου μάθηση, ενώ δύο βασικά θέματα πρέπει να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια συζήτηση: είναι ερωτήσεις όπως «θα χάσω τη δουλειά μου;» και «τι πρέπει να σπουδάσω;». Δηλαδή παιδεία και απασχόληση. Τέλος, σημείωσε: «Τρέχουμε περισσότερο από την εξέλιξη της τεχνολογίας, πρέπει να δούμε πως μεταβολίζει η κοινωνία την εξέλιξη. Δεν έχουμε ΑΙ, έχουμε intelligence assistance (ΙΑ)».

Ο κ. Μιχάλης Κασιμιώτης, Managing Director, HPE Greece & Cyprus, αναφέρθηκε κυρίως στη λειτουργία του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος». Όπως ανέφερε, στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, συστήματα αντίστοιχα του «Φάρου», πάνω στον οποίο χτίζεται ο «Δαίδαλος», υπάρχουν ήδη αρκετά. Ο «Δαίδαλος» είναι ένα σύστημα πολύ υψηλής απόδοσης, που θα ανεβάσει εκατονταπλάσια την υπολογιστική ικανότητα της Ελλάδας. Θα τοποθετηθεί στο τεχνολογικό πάρκο του Λαυρίου και θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την άνοιξη του 2026. Θα τοποθετηθεί μάλιστα σε έναν γυάλινο θόλο και θα είναι εντελώς αθόρυβο, γιατί δεν χρησιμοποιεί ανεμιστήρες. Η ψύξη του θα γίνεται με νερό. Η ψύξη αυτών των συστημάτων ήταν, μέχρι πρότινος, μεγάλο πρόβλημα. Το συγκεκριμένο θα είναι ένα πράσινο έργο. Πρόκειται για ένα από τα 30 ισχυρότερα συστήματα στον κόσμο. Η Ελλάδα, με αυτόν τον τρόπο, μπαίνει σε ένα «παιχνίδι» στο οποίο αυτήν τη στιγμή βρίσκονται περί τις 15 χώρες.