Η Bitget καταγράφει ρευστότητα ύψους 23,1 δις. δολαρίων και επιτάχυνση της θεσμικής υιοθέτησης των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τη νέα έκθεση ανάλυσης ρευστότητας της πλατφόρμας Nansen.

Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο «Universal Exchange» (UEX) στον κόσμο, ξεχωρίζει σε νέα έκθεση ανάλυσης ρευστότητας της πλατφόρμας Nansen, για τον καθοριστικό ρόλο της στην επιτάχυνση της θεσμικής υιοθέτησης των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τη μελέτη, η Bitget σημείωσε όγκο συναλλαγών ύψους 23,1 δις. δολαρίων, κατακτώντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των κορυφαίων διεθνών χρηματιστηρίων. Η ραγδαία αύξηση του θεσμικού της πελατολογίου ενισχύει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας ως έναν από τους σημαντικότερους κόμβους ρευστότητας στη διαρκώς εξελισσόμενη αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του 2025.

Η νέα έκθεση δείχνει ότι η Bitget κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο στη θεσμική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους. Το ποσοστό των θεσμικών συναλλαγών στο spot trading αυξήθηκε από 39,4% τον Ιανουάριο σε 72,6% τον Ιούλιο, ενώ στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), η συμμετοχή των market makers εκτινάχθηκε από 3% στις αρχές του έτους σε πάνω από 56,6% στο μέσο του έτους. Αυτές οι μεταβολές συνέπεσαν με ιστορικά υψηλό βάθος order-book και σταθερά spreads σε βασικά ζεύγη συναλλαγών, όπως BTC/USDT, ETH/USDT και SOL/USDT, δείκτες που βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο με εκείνους των μεγαλύτερων χρηματιστηρίων κρυπτονομισμάτων, παγκοσμίως.

«Η πρόοδος της Bitget αυτή τη χρονιά στηρίζεται από μετρήσιμες βελτιώσεις. Το βάθος του order-book και οι δείκτες εκτέλεσης συναλλαγών προσεγγίζουν πλέον αυτά των κορυφαίων CEXs, ενώ ο θεσμικός όγκος στα spot markets αυξήθηκε από κάτω του 40% σε πάνω από 70%. Η συρρίκνωση των spreads, το μεγαλύτερο βάθος και η αυξημένη παρουσία κεφαλαίων στην πλατφόρμα επιβεβαιώνουν ότι η Bitget εξελίσσεται με χαρακτηριστικά που συνήθως συναντώνται σε πλατφόρμες θεσμικού επιπέδου», δήλωσε ο Nicolai Søndergaard, Research Analyst στη Nansen.

H ρευστότητα της Bitget παραμένει από τις πιο σταθερές στον κλάδο. Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στον δείκτη μη ρευστότητας Amihud της πλατφόρμας, που φτάνει στο 0,0014, τιμή σε απόλυτη συμφωνία με τις υπόλοιπες κορυφαίες πλατφόρμες. Επιπλέον, η εκτίμηση του Roll spread, στις 9,02 μονάδες βάσης, βρίσκεται κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο. Ακόμη και σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας, τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν σταθερό βάθος order-book, χαμηλό slippage και ακριβή εκτέλεση συναλλαγών. Παράλληλα, η υποδομή δανεισμού και φύλαξης κεφαλαίων της πλατφόρμας έχει επεκταθεί σημαντικά. Η Bitget προσφέρει πλέον εξατομικευμένα προγράμματα δανεισμού έως και 10 εκατ. USDT με ευέλικτους όρους, υποστήριξη cross-collateral για πάνω από 300 περιουσιακά στοιχεία, και ενσωματώσεις με κορυφαίους παρόχους φύλαξης, όπως οι Fireblocks, Copper και OSL.

«Η ρευστότητα είναι ο παλμός κάθε αγοράς και οι θεσμικοί επενδυτές γνωρίζουν ότι αυτή είναι που διαχωρίζει την κερδοσκοπία από τη δομή της αγοράς», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget. «Η εξέλιξή μας σε καθολικό ανταλλακτήριο Universal Exchange (UEX) δεν αφορά μόνο την πρόσβαση των συμμετεχόντων, αλλά και την εμπιστοσύνη που τους παρέχουμε. Δημιουργούμε ένα οικοσύστημα, όπου θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες λειτουργούν σε μια κοινή, σταθερή βάση, από την εκτέλεση μέχρι τη φύλαξη των κεφαλαίων τους».

Η μετάβαση της Bitget σε καθολικό ανταλλακτήριο Universal Exchange (UEX) αποτελεί καθοριστικής σημασίας στην πορεία της. Στη νέα της μορφή ενώνει την κεντρική με την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο για συναλλαγές, trading, επενδύσεις και παροχή ρευστότητας. Ο συνδυασμός του μεγάλου βάθους των order books, των εργαλείων θεσμικού επιπέδου και της πρόσβασης σε tokenized αγορές, υποδηλώνει έναν ευρύτερο μετασχηματισμό του κλάδου των κρυπτονομισμάτων σε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές πύλες.

Η θεσμική υιοθέτηση δεν είναι πλέον μια τάση, αλλά αποτελεί τη δομή της αγοράς. Η ποιότητα εκτέλεσης και η ρευστότητα αναδεικνύονται ως τα νέα κριτήρια εμπιστοσύνης, καθώς επαγγελματικά funds, εταιρικά ταμεία και ETFs αυξάνουν τις θέσεις τους. Η συνεχής άνοδος της Bitget σε αυτή την αγορά αποδεικνύει την ικανότητά της να τηρεί τα θεσμικά πρότυπα, ενώ επαναπροσδιορίζει τι μπορεί να είναι ένα χρηματιστήριο στην εποχή του Universal Exchanges (UEX).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, επισκεφθείτε εδώ.