Σύγχρονος χαρακτήρας, υψηλή αισθητική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της πλήρους γκάμας προϊόντων Miele.

Η Miele εγκαινίασε το νέο Experience Center στο Ίλιον, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εμπειρία οικιακών συσκευών υψηλής τεχνολογίας και σχεδιασμού. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, παρουσία εκλεκτών καλεσμένων, σε μια εκδήλωση με δυναμική ατμόσφαιρα και έντονα στοιχεία καινοτομίας. Το νέο κατάστημα, επί της οδού Θηβών 484, εντυπωσίασε τους επισκέπτες με τον σύγχρονο χαρακτήρα, την υψηλή αισθητική και την ολοκληρωμένη παρουσίαση της πλήρους γκάμας προϊόντων Miele.

Στους καλαίσθητους χώρους του Experience Center, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τις κορυφαίες λύσεις της εταιρείας, να ζήσουν διαδραστικές εμπειρίες, όπως live μαγειρικές, και να γνωρίσουν τα ειδικά διαμορφωμένα θεματικά corners που αναδεικνύουν τις αξίες της Miele σε τεχνολογική υπεροχή και βιωσιμότητα. Το νέο σημείο πώλησης έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει προσωποποιημένη συμβουλευτική, premium εξυπηρέτηση και ολοκληρωμένη after-sales υποστήριξη, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού της δυτικής Αττικής.

Ο Axel Kniehl, Board Member και Executive Director Marketing and Sales της Miele, τόνισε τη στρατηγική σημασία της επένδυσης, σημειώνοντας: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας της Miele στην Ελλάδα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις επενδύσεις στη χώρα, τόσο σε σύγχρονους χώρους, όπως αυτός που εγκαινιάζουμε σήμερα, όσο και στους ανθρώπους, την εκπαίδευση και την καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι η Miele Hellas παραμένει σημείο αναφοράς για τον Όμιλο».

Από την πλευρά του, ο Θάνος Κυριαζής, Managing Director του Cluster Andria Aegean, υπογράμμισε τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας στη χώρα, δηλώνοντας: «Τα τελευταία χρόνια, η Miele Hellas έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης, βασισμένη στη συνέπεια και την εμπιστοσύνη. Επιλέξαμε το Ίλιον για το νέο μας Experience Center, για να ενισχύσουμε τη φυσική μας παρουσία σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Αθήνας, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καταναλωτές να γνωρίσουν τη Miele μέσα από μια προσωποποιημένη εμπειρία».

Με το νέο Experience Center στο Ίλιον, η Miele ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία, την εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και την προσφορά μιας ολοκληρωμένης, premium εμπειρίας στους καταναλωτές.