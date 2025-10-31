H AVIN με έναν μεγάλο διαγωνισμό δίνει την ευκαιρία σε 400 τυχερούς καταναλωτές να κερδίσουν ψώνια αξίας 50€ από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης.

Συγκεκριμένα, από 29/10 έως και τις 25/11, κάθε πελάτης που ανεφοδιάζει το όχημά του με τουλάχιστον 20 λίτρα καύσιμα ACTION και χρησιμοποιεί το πρόγραμμα επιβράβευσης «AVIN Κερδίζω», συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 400 δωροεπιταγές αξίας 50€ για αγορές από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης.



Η ενέργεια απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του προγράμματος επιβράβευσης «AVIN Κερδίζω» και κάθε εβδομάδα έως τα τέλη Νοεμβρίου θα αναδεικνύονται 100 νικητές. Για τη συμμετοχή, απαραίτητη είναι η εγκατάσταση της εφαρμογής «AVIN Κερδίζω» και του Μασούτης App.



Με το πρόγραμμα επιβράβευσης «AVIN Κερδίζω», κάθε γέμισμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία! Τώρα, εκτός από πόντους και μοναδικά προνόμια, οι πελάτες της AVIN μπορούν να κερδίσουν και τα ψώνια τους στα σούπερ μάρκετ Μασούτης.



Η AVIN συνεχίζει να επιβραβεύει την εμπιστοσύνη των πελατών της, μέσα από ενέργειες που συνδυάζουν ποιότητα, εξυπηρέτηση και ουσιαστικά οφέλη.



AVIN – Μαζί σε κάθε διαδρομή!



Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στο avinoil.gr.