Ολοκληρώθηκε η διάθεση 11,3 εκατομμυρίων μετοχών της HELLENiQ Energy μέσω placement, με πηγές της αγοράς να αναφέρουν ότι πωλητής ήταν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Η συναλλαγή αντιστοιχεί περίπου στο 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Euroxx και Morgan Stanley ως bookrunners.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών αποδείχθηκε έντονο, καθώς το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε πλήρως. Τα έσοδα έφτασαν τα 90 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται κοντά στα 7,97 ευρώ ανά μετοχή, έναντι τιμής περίπου 8,10 ευρώ στη χρηματιστηριακή συνεδρίαση που προηγήθηκε.

Παρά το επιτυχημένο placement, οι αναλυτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί για τις προοπτικές της εταιρείας. Σύμφωνα με την Goldman Sachs η HELLENiQ Energy αναμένεται να ανακοινώσει EBITDA 300 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο και συνολικά 901 εκατ. ευρώ για το 2025, ωστόσο οι προβλέψεις για το 2026 και το 2027 έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα κάτω, κατά 5% και 2% αντίστοιχα. Αυτό αποδίδεται σε πιο αργή ανάκαμψη του κλάδου πετροχημικών αλλά και στην ισχυροποίηση του ευρώ, η οποία επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα. Η επενδυτική σύσταση παραμένει «πώληση» (Sell), με τιμή-στόχο 6,60 ευρώ ανά μετοχή (από 6,50 ευρώ προηγουμένως).

Σε επίπεδο αποτίμησης, η εταιρεία διαπραγματεύεται περίπου στις 6 φορές EV/EBITDA και 9,6 φορές κέρδη ανά μετοχή για τα έτη 2026–2027. Το FCF yield εκτιμάται στο 4%, χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 9%, ενώ η μόχλευση αναμένεται να αυξηθεί στις 2,7 φορές καθαρός δανεισμός προς EBITDA. Η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με την εξαγορά του 50% της Elpedison και την πληρωμή της έκτακτης εισφοράς το 2025.

Συνολικά, οι αναλυτές σημειώνουν ότι παρότι η εταιρεία παραμένει σε τροχιά ενεργειακής μετάβασης και επενδύσεων, το risk/reward θεωρείται προς το παρόν λιγότερο ελκυστικό, λόγω υψηλών αποτιμήσεων και περιορισμένης οικονομικής ευελιξίας.