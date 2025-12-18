Το πιο εντυπωσιακό χωριό της Ελλάδας, στην καρδιά του Καιμακτσαλάν, που θυμίζει πίνακα ζωγραφικής.

Το Καιμακτσαλάν, η διαφορετικά, το όρος Βόρας, παραμένει μέχρι και σήμερα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά βουνά της Ελλάδας, με την ονομασία του να προέρχεται από την τουρκική διάλεκτο, και μεταφράζεται ως «λευκό», λόγω της πυκνή χιονόπτωσης που το χαρακτηρίζει τον χειμώνα.

Η κορυφή τους βουνού, αγγίζει τα 2.524 μέτρα από τη θάλασσα, κατατάσσοντάς την στην τρίτη ψηλότερη κορυφή της χώρα με τον Όλυμπο και το Σμόλικα να προηγούνται. Έτσι, το βουνό καλύπτεται από δάση οξιάς, βελανιδιάς και πεύκου, και περιλαμβάνει πλαγιές, κοιλάδες και χωριά σπάνιας ομορφιάς.

Άγιος Αθανάσιος – Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χωριά της Ελλάδας

Ο παραδοσιακός οικισμός Άγιος Αθανάσιος, ευρύτερα γνωστός και ως Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, στο όρος Βόρας – Καϊμακτσαλάν είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χειμερινά χωριά της Ελλάδας, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, εκεί όπου ο χειμώνας προσδίδει μία άγρια ομορφιά στο τοπίο και φύση βασιλεύει.

Το χωριό, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μακεδονίτικης ομορφιάς και παράδοσης, ενώ κυριότερο χαρακτηριστικό του, αποτελεί η αρχιτεκτονική του, με τα πέτρινα αρχοντικά, τα ξύλινα μπαλκόνια, τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια να ξεχωρίζουν, προσδίδοντας μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στον οικισμό.

Ιστορικά, στα μέσα του 20ου αιώνα το χωριό εγκαταλείφθηκε ωστόσο αναβίωσε περίπου την δεκαετία του 1990, χάρη στις ανακατασκευές που πραγματοποιήθηκαν μετατρέποντάς το σε ένα βιώσιμο και εντυπωσιακό σημείο του Καιμακτσαλάν, ακόμη και όταν το χιόνι καλύπτει τις πλαγιές του όρους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=h3VlRakPfJI}

Σήμερα ο Άγιος Αθανάσιος είναι ζωντανός και οργανωμένος, με πολυάριθμους ξενώνες και παραδοσιακές ταβέρνες και παραδοσιακά μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα.

Παράλληλα, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν, είναι ένα από τα πιο γνωστά και μεγαλύτερα στην Ελλάδα και βρίσκεται πολύ κοντά στο οικισμό και τον κατατάσσει σε έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς για τους φυσιολάτρες και όσους αγαπούν το σκι και το παιχνίδι στο χιόνι.

Η θέα προς την πεδιάδα της Πέλλας, το χιονισμένο βουνό και η αίσθηση ενός «ζωντανού» παραμυθένιου χωριού δημιουργούν έναν προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, πολυτέλεια και φυσική ομορφιά.

Έτσι, ο Άγιος Αθανάσιος αποτελεί την ιδανική επιλογή τόσο για ρομαντικές αποδράσεις όσο και για οικογένειες ή παρέες που θέλουν να ζήσουν μια ολοκληρωμένη χειμερινή εμπειρία στο βουνό.