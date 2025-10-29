Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε πως η εταιρεία δεν προχώρησε σε μια απλή χορηγία, αλλά «ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον».

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτηρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έργο του διεθνούς φήμης καθηγητή και γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από τον Όμιλο Metlen, με την κατασκευή να έχει αναληφθεί από τη ΜΕΤΚΑ. Το έργο, συνολικού κόστους 7 εκατ. ευρώ, έρχεται να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά το επιτελικό κέντρο των Ενόπλων Δυνάμεων, σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε, την είσοδο του ελληνικού στρατού στην εποχή της νέας τεχνολογίας.

Κατά την τελετή, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε πως η εταιρεία δεν προχώρησε σε μια απλή χορηγία, αλλά «ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον». «Η Metlen ευχαριστεί θερμά για τη μέγιστη τιμή να της δοθεί η δυνατότητα να τιμήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το έργο συνδυάζει υψηλή αισθητική με ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση.

Ο κ. Μυτιληναίος συνεχάρη τον Κωνσταντίνο Βαρώτσο για την καλλιτεχνική του υπογραφή και τη δημιουργική σύλληψη της πρόσοψης, αναφερόμενος στη ρήση του καλλιτέχνη ότι «αλλάζοντας την πρόσοψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έγραψα τη λέξη “Πόλεμος”, αλλά τη λέξη “Ειρήνη”». Προσυπογράφοντας τη δήλωση αυτή, ο επικεφαλής της Metlen πρόσθεσε: «Όπως μας διδάσκει η Ιστορία, αν θέλεις Ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για Πόλεμο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολική σημασία του έργου, τονίζοντας ότι η νέα πρόσοψη είναι στραμμένη προς την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», όπου αναγράφονται τα ονόματα των 121.692 Ελλήνων που έπεσαν στους αγώνες του Έθνους. «Εδώ βρίσκεται όχι μόνο ο επιτελικός νους αλλά και η ιστορική ψυχή των Ενόπλων Δυνάμεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το έργο αποτελεί προϊόν αποκλειστικά ελληνικής δημιουργίας, από τον σχεδιασμό μέχρι τα υλικά και την κατασκευή.

«Το επιτελικό κέντρο του Υπουργείου ντύθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια, με ελληνικό αλουμίνιο που παρήχθη από ελληνικό βωξίτη και κατεργάστηκε στα καλύτερα ελληνικά εργοστάσια της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε επίσης ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο σε υποδομές όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί θεμέλιο της εθνικής ισχύος και κυριαρχίας, ενώ υπογράμμισε πως «η Ελλάδα στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της δυνάμεις, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην κοινωνία των πολιτών, στην ανταγωνιστική οικονομία και στους ισχυρούς θεσμούς της πολιτείας».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Metlen εξέφρασε την ευχή όσοι εργάζονται στο κτήριο να αισθάνονται καθημερινά υπερήφανοι για τον χώρο τους, οι επισκέπτες να νιώθουν τη δύναμη που αποπνέει και οι περαστικοί να αντικρίζουν μια εικόνα που αντανακλά το κύρος και την ισχύ της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεών της.

