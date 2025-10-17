Κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ σε τρεις περιοχές της χώρας λόγω τοπικών εορτών.

Συγκεκριμένα αύριο Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε Αλεξάνδρεια και Έδεσσα λόγω επετείου απελευθέρωσης της πόλης.

Τέλος, κάτι ανάλογο θα συμβεί και στην Λαμία. Τα σούπερ μάρκετ αύριο στη Λαμία θα παραμείνουν κλειστά λόγω εορτής του Πολιούχου, Άγιου Λουκά.

Το κατάστηματα στο Eμπορικό Kέντρο The Mall, Μαρούσι έχει διαφορετικό ωράριο και συγκεκριμένα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 21:00 | Σάββατο 10:00 - 20:00.

Τέλος, το μοναδικό κατάστημα που λειτουργεί κανονικά και Κυριακές είναι αυτό στο Eμπορικό Πάρκο Smart Park, στα Σπάτα όπου ανοίγει Κυριακή 11:00 και κλείνει στις 20:00.