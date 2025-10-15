Στο μεταίχμιο η ιστορική πατραϊκή χαρτοποιία. Ύστατη προσπάθεια να βρεθεί επενδυτής.

Η Πατραϊκή Χαρτοποιία ELITE, μία από τις ελάχιστες εναπομείνασες χαρτοβιομηχανίες στην Ελλάδα, βρίσκεται πάλι σε οριακό σημείο. Οι εργαζόμενοι πληροφορήθηκαν ότι τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή, η οποία αν δεν ευοδωθεί, το ενδεχόμενο κήρυξης πτώχευσης και οριστικού «λουκέτου» είναι προ των πυλών. Οι πληροφορίες έχουν προκαλέσει σάλο στους κόλπους των 50 εργαζομένων του εργοστασίου, που βλέπουν το μέλλον τους να γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο, ενώ πολλοί από αυτούς βρίσκονται στη μέση ηλικία.

Η εταιρεία, με έδρα τις Ιτιές Πατρών, αποτελεί ιστορικό κρίκο στη βιομηχανική ταυτότητα της Αχαΐας. Ιδρύθηκε το 1972 από τον Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο και από το 1979 παρήγαγε δικό της χαρτί, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των αναγκών της ελληνικής αγοράς. Τα προϊόντα της, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες και τραπεζομάντιλα μιας χρήσης, διατίθενται με το γνωστό εμπορικό σήμα ELITE -ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand του χώρου σε όλη την Ελλάδα.

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα

Ωστόσο, όπως αναφέρει το pelop.gr, η πορεία της τα τελευταία χρόνια υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη. Από τις αρχές του 2020 η Πατραϊκή Χαρτοποιία βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού από φθηνότερα προϊόντα που εισάγονται από τα Βαλκάνια και άλλες χώρες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα στην πανδημία, όταν η μειωμένη κατανάλωση και το κλείσιμο της εστίασης έπληξαν δραματικά τη ζήτηση.

Στις 28 Ιουνίου 2021, η διοίκηση αναγκάστηκε να σταματήσει τη λειτουργία της μηχανής παραγωγής χαρτόμαζας, προχωρώντας σε τμηματικές απολύσεις 21 εργαζομένων από τους 70 συνολικά που απασχολούσε. Τότε, η εταιρεία είχε αναφέρει πως «η κρίση του κορονοϊού επηρέασε σημαντικά την παραγωγή, ενώ ο αθέμιτος ανταγωνισμός από φθηνές εισαγωγές κάτω του κόστους επιβάρυνε την κατάσταση».

Ενα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2022, ήρθε μια προσωρινή ανάσα. Η επαναλειτουργία της χαρτοποιητικής μηχανής, σε συνδυασμό με τη διεθνή αύξηση της ζήτησης για χαρτόμαζα, επέτρεψε την επαναπρόσληψη των 21 απολυμένων. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις εξυγίανσης, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού. Παρ’ όλα αυτά, οι προσπάθειες δεν φαίνεται να απέδωσαν μακροπρόθεσμα.

Από το περασμένο καλοκαίρι η παραγωγή έχει εκ νέου σταματήσει. Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», προσέρχονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις απλώς για να δίνουν το «παρών», χωρίς να υπάρχει ενεργό αντικείμενο εργασίας, ενώ παραμένουν απλήρωτοι για αρκετούς μήνες. Οι φήμες περί επικείμενης πτώχευσης έχουν εντείνει την αγωνία, παρά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης ότι γίνονται προσπάθειες για την προσέλκυση επενδυτή.

Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από την πρόσφατη εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Στις 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν πλειστηριασμοί επτά ακινήτων της Πατραϊκής Χαρτοποιίας, με επισπεύδουσες τράπεζες και funds. Από αυτούς, εκποιήθηκε μόνο το ακίνητο που στεγάζει σήμερα κατάστημα της αλυσίδας «Σκλαβενίτης», το οποίο κατακυρώθηκε έναντι 11,24 εκατ. ευρώ.

Η Πατραϊκή Χαρτοποιία ELITE είναι μία από τις τέσσερις χαρτοβιομηχανίες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Η ενδεχόμενη κατάρρευσή της θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την απώλεια δεκάδων θέσεων εργασίας, αλλά και το τέλος μιας ιστορικής βιομηχανικής παρουσίας για την Πάτρα. Παρά τις προσπάθειες της εφημερίδας να επικοινωνήσει με τη διοίκηση της εταιρείας, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει ανταπόκριση και επίσημη τοποθέτηση.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν το μέλλον μιας επιχείρησης που, επί μισό αιώνα, συνέδεσε το όνομά της με την τοπική παραγωγή και τη βιομηχανική ιστορία της Πάτρας.