Η EY Ελλάδος ανακοίνωσε την εξαγορά της Aqurance Α.Ε., μίας από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία Veeva, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στον τομέα της υγείας και των βιοεπιστημών. Η Aqurance, με έδρα την Ελλάδα, εξειδικεύεται στην υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κλινικού, εμπορικού και ψηφιακού μετασχηματισμού για εταιρείες του κλάδου διεθνώς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά αυτή ενισχύει την πρόταση αξίας της EY, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία των ομάδων της γύρω από τις κανονιστικές απαιτήσεις, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη διαχείριση αλλαγής και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων, με την εξειδικευμένη εμπειρία της Aqurance στην πλατφόρμα Veeva Vault. Ως νέος εταίρος του οικοσυστήματος της Veeva, η EY θα αξιοποιήσει την εμπειρία της Aqurance για τη βελτιστοποίηση λύσεων Veeva, προωθώντας την αποδοτικότητα και τη συμμόρφωση σε εταιρείες του κλάδου.

Η Aqurance, πιστοποιημένη ως Premier Services Partner για το Veeva Commercial Cloud και Services Partner για το Veeva Development Cloud, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή και συμβουλευτική Veeva, καλύπτοντας το φάσμα από εμπορικές λειτουργίες έως έρευνα και ανάπτυξη. Η ομάδα της θα ενισχύσει τις δυνατότητες της EY σε θέματα μετεγκατάστασης στο Vault CRM, εκσυγχρονισμού συστημάτων CRM και κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά και στην ολοκληρωμένη ενσωμάτωση ψηφιακών πλατφορμών.

Η εξαγορά ενδυναμώνει επίσης τα Κέντρα Αριστείας Veeva της EY παγκοσμίως, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μια ενοποιημένη πλατφόρμα που βελτιώνει την αλληλεπίδραση με τους πελάτες, διασφαλίζει την τυποποίηση της συμμόρφωσης και επιταχύνει τις κλινικές δοκιμές. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της Aqurance θα επιτρέψει στις ομάδες της EY να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τα επιχειρησιακά δεδομένα για αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του κλάδου.

Ο Dan Mathews, Global Life Sciences Leader της EY, χαρακτήρισε την εξαγορά «αποφασιστική στιγμή» για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι η EY θα μπορεί πλέον να παρέχει στους πελάτες της έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη από τη στρατηγική έως την υλοποίηση, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας Veeva. Από την πλευρά του, ο Διονύσης Νικολόπουλος, Ιδρυτής και CEO της Aqurance, σημείωσε πως «η EY προσφέρει το μέγεθος, την εμβέλεια και την αξιοπιστία που χρειάζονται για να έχει η τεχνογνωσία μας μεγαλύτερο αντίκτυπο».

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, τόνισε ότι πρόκειται για μια «στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα και στο ταλέντο της χώρας», επισημαίνοντας πως οι επαγγελματίες της Aqurance θα ενταχθούν στην ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, η οποία αριθμεί ήδη περισσότερα από 1.600 στελέχη. Η κίνηση αυτή, όπως πρόσθεσε, θα επιτρέψει στην EY να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και να δημιουργήσει θετικές αλλαγές για κορυφαίες εταιρείες υγείας και βιοεπιστημών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με τη συμφωνία αυτή, ο παγκόσμιος οργανισμός της EY ενισχύει τη δυνατότητά του να παρέχει ενοποιημένες υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις του τομέα να προσαρμόζονται ταχύτερα στις ρυθμιστικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις μιας ολοένα πιο συνδεδεμένης ψηφιακής εποχής.