Η επιλογή του ονόματος «Ίαμβος» παραπέμπει στη λογοτεχνική και πολιτισμική παράδοση, συνδέοντας τον χώρο με το ακαδημαϊκό του περιβάλλον.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του, το νέο εστιατόριο που στεγάζεται στο ιστορικό νεοκλασικό κτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Σίνα, σε ένα ανανεωμένο περιβάλλον, νέα φιλοσοφία και νέες γεύσεις υπό την καθοδήγηση του «Δειπνοσοφιστήριον».

Η επιλογή του ονόματος «Ίαμβος» παραπέμπει στη λογοτεχνική και πολιτισμική παράδοση, συνδέοντας τον χώρο με το ακαδημαϊκό του περιβάλλον.

Το μενού με γεύσεις Ελληνικές, παραδοσιακές αλλά ταυτόχρονα δημιουργικές θα δώσει την δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει μια σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα σε ένα φιλόξενο και ανανεωμένο χώρο. Εκτός από το a la carte μενού καθημερινά θα υπάρχουν κλασσικά-παραδοσιακά πιάτα ημέρας.

(Στο www.dipnosofistirion.gr/iamvosgeuseis μπορείτε να δείτε το μενού & τα πιάτα ημέρας).

Η φιλοσοφία του Δειπνοσοφιστηρίου είναι η επιλογή των κορυφαίων πρώτων υλών, παρέχοντας αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες, δημιουργώντας μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, που αντανακλούν την αγάπη για την γεύση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το ανανεωμένο εστιατόριο και να γνωρίσετε από κοντά την νέα φιλοσοφία του.

Ώρες λειτουργίας Εστιατορίου: Δευτέρα-Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 00.00

Τηλέφωνο Κρατήσεων 211-2120466 (Κος Αλέξανδρος Ζενέτος) Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.