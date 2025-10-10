Το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ σας προσκαλεί στις Ημέρες Καριέρας στο πλαίσιο του We Are UoA Festival!!

Στις 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16.00-19.00 στο κεντρικό κτήριο Προπυλαίων Πανεπιστημίου 30 Αθήνα οι ημέρες καριέρας του ΕΚΠΑ. Σας δίνετε η ευκαιρία:

– Να γνωρίσετε από κοντά τις εταιρείες που συμμετέχουν

– Να ενημερωθείτε για προοπτικές σταδιοδρομίας και ευκαιρίες εργασίας

– Να κλείσετε τα ραντεβού σας προς συνέντευξη για θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν

Δείτε ποιες εταιρείες θα συμμετέχουν και προγραμματίστε τα ραντεβού σας:

Φυλλάδιο με τις συμμετέχουσες εταιρείες

Google Calendar για ραντεβού

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Workshop: 15 Οκτωβρίου 2025, Αίθουσα: «Ιωάννης Δρακόπουλος», Πανεπιστημίου 30 (Κεντρικό κτήριο Προπυλαίων)

Μην χάσετε το εργαστήριο συμβουλευτικής καριέρας που θα πραγματοποιηθεί από τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με εκπρόσωπο HR από την Randstad Hellas.

Παρατίθεται πιο κάτω αναλυτικά οι ώρες και οι εισηγητές που θα παρουσιάσουν το workshop:

15:00 – 15:30: Κατερίνα Φαίλη – HR Officer Randstad Hellas

«Οι δεξιότητες που χρειάζεσαι για μια συνέντευξη: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συνέντευξη»

15:30 – 16:00: Αριστείδης Λορέντζος – Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ