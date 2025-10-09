Το μεγαλύτερο μέρος των έργων έχει ολοκληρωθεί, ενώ ορισμένα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων του Ομίλου ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, με την πρόοδο των έργων να αγγίζει το 90%. Τα έργα, συνολικής ισχύος 2,13 GW, αναπτύσσονται στις περιοχές γύρω από τους πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Καρδιάς, Αγίου Δημητρίου και Αμυνταίου.

Με την ολοκλήρωσή τους, τα φωτοβολταϊκά συγκροτήματα της περιοχής θα παράγουν περίπου 3.150 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε πάνω από το 6% της κατανάλωσης της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στις εκτάσεις των πρώην λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας, Καρδιάς και Αγίου Δημητρίου κατασκευάζονται σταθμοί συνολικής ισχύος 1.190 MW. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων έχει ολοκληρωθεί, ενώ ορισμένα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Με την πλήρη αποπεράτωση, η παραγόμενη ενέργεια θα ανέρχεται σε περίπου 1.800 GWh ετησίως, επαρκής για την κάλυψη των αναγκών περίπου 450.000 νοικοκυριών και την αποφυγή εκπομπής 900.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Στο σύνολο των έργων περιλαμβάνεται και φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 550 MW.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία RWE AG, κατασκευάζονται φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος 940 MW στην περιοχή του Αμυνταίου, με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή 1.350 GWh. Η ενέργεια αυτή θα καλύπτει τις ανάγκες άνω των 300.000 νοικοκυριών και θα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 675.000 τόνους ετησίως.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά επίσης στην εγκατάσταση δύο σταθμών ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας (BESS) σε Πτολεμαΐδα και Μελίτη, συνολικής ισχύος 98 MW και χωρητικότητας 196 MWh. Οι σταθμοί αυτοί θα επιτρέπουν την αποθήκευση της ενέργειας κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής και την αξιοποίησή της όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 940 εκατ. ευρώ για έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 860 MW, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 1.300 θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής και επιπλέον θέσεις κατά τη λειτουργία τους.

Στα έργα αποθήκευσης περιλαμβάνονται δύο αντλησιοταμιευτικά έργα: στο ορυχείο Καρδιάς, με δυναμικότητα παραγωγής 320 MW για οκτώ ώρες, και στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου, με δυναμικότητα 240 MW για δώδεκα ώρες. Επιπλέον, προγραμματίζεται η κατασκευή μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες συνολικής ισχύος 300 MW.

