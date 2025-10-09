Η ενεργοποίηση των δύο πακέτων μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα μέσω της πλατφόρμας e-Banking με χρήση OTP και αποδοχή των ειδικών όρων χρήσης ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank.

Η Alpha Bank παρουσίασε δύο νέα πακέτα συναλλαγών, το MyAlpha Benefit Unlimited και το MyBusiness Benefit Advanced, τα οποία απευθύνονται σε ιδιοκτήτες ακινήτων και ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Τα πακέτα προσφέρουν απεριόριστες δωρεάν συναλλαγές με χαμηλό κόστος μηνιαίας συνδρομής, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του κλάδου να διαχειρίζονται εύκολα και με ασφάλεια τις οικονομικές τους ροές.

Το MyAlpha Benefit Unlimited, με μηνιαία συνδρομή 5 ευρώ, απευθύνεται σε ιδιώτες και προσφέρει απεριόριστες πληρωμές σε εταιρείες και οργανισμούς μέσω e-Banking και πάγιων εντολών, επιτρέποντας την εύκολη εξόφληση λογαριασμών και υποχρεώσεων. Περιλαμβάνει επίσης απεριόριστα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα εντός Ελλάδος έως 5.000 ευρώ, ενισχύοντας την ευελιξία και τη ρευστότητα των ιδιοκτητών. Επιπλέον, προσφέρει ειδοποιήσεις μέσω Alpha alerts για πλήρη έλεγχο των συναλλαγών, δωρεάν ετήσια συνδρομή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Bonus, δυνατότητα ανανέωσης καρτών, καθώς και επιπλέον προνόμια, όπως 1.000 Bonus πόντους κάθε τρεις μήνες και δύο μπλοκ επιταγών για μεγαλύτερη ευκολία στις πληρωμές.

Το MyBusiness Benefit Advanced, με μηνιαίο κόστος 10 ευρώ, απευθύνεται σε ατομικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει απεριόριστες εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταφορές έως 5.000 ευρώ, πληρωμές οργανισμών και έναν δωρεάν λογαριασμό όψεως.

