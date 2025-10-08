Συνολικά διατέθηκαν 390 εκατ. νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Intralot.

Από αύριο, στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα βρίσκονται οι 1.263.707.073 νέες μετοχές της Intralot, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που συνδέεται με τη συμφωνία εξαγοράς της Bally’s. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με σημαντική υπερκάλυψη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία και το Χρηματιστήριο.

Συνολικά, μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς - η οποία περιελάμβανε τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και τη Διεθνή Προσφορά σε επενδυτές του εξωτερικού - διατέθηκαν 390 εκατ. νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, με τιμή διάθεσης 1,10 ευρώ ανά μετοχή. Η ζήτηση ξεπέρασε κατά περίπου τρεις φορές το προσφερόμενο πλήθος, φτάνοντας τις 1,18 δισ. μετοχές.

Από τις νέες μετοχές, 100 εκατ. ή 25,6% του συνόλου κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες 290 εκατ. ή 74,4% στη Διεθνή Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά έλαβαν κατά προτεραιότητα κατανομή.

Ειδικότερα, από τις νέες μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, 26,7% (26.746.204 μετοχές) κατανεμήθηκαν σε υφιστάμενους μετόχους με δικαίωμα προτεραιότητας, ενώ το υπόλοιπο 73,3% (73.253.796 μετοχές) σε νέους και υφιστάμενους επενδυτές μετά από αναλογική κατανομή. Σε επίπεδο κατηγοριών επενδυτών, 66,4% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς κατευθύνθηκαν σε ειδικούς επενδυτές και 33,6% σε ιδιώτες.

Η συνολική αύξηση κεφαλαίου περιλαμβάνει επίσης 873.707.073 νέες μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο εισφοράς σε είδος προς τις εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC, με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή έκδοσης 1,30 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Intralot διαμορφώνεται στα 560.340.808,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.867.802.694 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθαν σε 429 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 398,8 εκατ. ευρώ καθαρά μετά τις δαπάνες έκδοσης. Από αυτά, 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s μέσω της Intralot Holdings UK Ltd, 90,1 εκατ. ευρώ για αποπληρωμή δανεισμού, ενώ το υπόλοιπο θα καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης εντός των επόμενων 12 μηνών.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ανακοινωθούν με νέα ενημέρωση από την εταιρεία.