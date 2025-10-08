Omnia: Οι Οικουμενικές Αξίες Οδηγούν την Πρόοδο - Βιωσιμότητα και Ηθική είναι το θεμέλιο της ανταγωνιστικότητας

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 23ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με τίτλο «Omnia: Οι Οικουμενικές Αξίες Οδηγούν την Πρόοδο», το συνέδριο αναδεικνύει τον ρόλο των καθολικών αξιών ως κινητήριο δύναμη για τη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη του μέλλοντος. Πρόκειται για τον μακροβιότερο και πλέον καταξιωμένο θεσμό στον χώρο της βιωσιμότητας στην Ελλάδα, που εδώ και 23 χρόνια διαμορφώνει την ατζέντα του υπεύθυνου επιχειρείν.

Το φετινό συνέδριο, υπό τον τίτλο Omnia (λατινικά: «τα πάντα»), υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στη βιωσιμότητα, προβάλλοντας ένα ενιαίο όραμα που συνδυάζει την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα με την προάσπιση των οικουμενικών αξιών.

Οι συζητήσεις του συνεδρίου θα αναπτυχθούν γύρω από τρεις βασικούς θεματικούς άξονες:

Παγκόσμια Συναίνεση για τις Βασικές Αρχές Βιωσιμότητας

Ανάπτυξη μέσω ανταγωνιστικότητας με ακεραιότητα

Καινοτόμος Βιωσιμότητα

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετέχουν οι: Martin Porter, Executive Chair, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), Scott Seivwright, Co-Founder, Being Beyond Better, Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Nathalie Berger, Director for Competitiveness Coordination, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs (GROW), European Commission, Αχιλλέας Αγγελόπουλος, CEO, Kyknos Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, Αρμόδιος Γιαννίδης, CEO, Vitex, Μαριάννα Φωτάκη, Καθηγήτρια Επιχειρηματικής Ηθικής, Οργάνωσης και Ομάδας Εργασίας, Warwick Business School, Βάσω Κιντή, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Αναλυτικής Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Σοφία Δασκαλάκη Μυτιληναίου, Πρόεδρος του Global Compact Network Greece, Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρ. Ηλίας Ιακωβίδης, Adviser-Digital aspects of Green Transition, DG-CONNECT, European Commission, Ιωάννης Ιωάνου, Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατηγικής και Καινοτομίας, London Business School, Δρ. Χρήστος Χρήστου, Απερχόμενος Διεθνής Πρόεδρος, Médecins Sans Frontières (MSF), Φάνης Κουτουβέλης, CEO, Pandas, Μάρα Αγγελίδου, Co-Founder & Director, incommon, Δημήτρης Μερτζής, Co-Founder, BIO2CHP, Alex Schulze, CEO & Co-Founder, 4ocean.

Μέσα από keynote ομιλίες σημαντικών προσωπικοτήτων, διαδραστικά πάνελ και στοχευμένες παρεμβάσεις, το Συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει λύσεις, προκλήσεις και νέες προοπτικές στον δρόμο προς μια βιώσιμη, ανθεκτική και δίκαιη οικονομία.

Για το επερχόμενο Συνέδριο ο Πρόεδρος του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, Ιωάννης Δ. Σαρακάκης δήλωσε: Σε μια εποχή αστάθειας, η υπεύθυνη ηγεσία είναι η πυξίδα μας. Η βιωσιμότητα και η ηθική δεν είναι φευγαλέες τάσεις, αλλά το θεμέλιο της ανταγωνιστικότητας και της διαρκούς ευημερίας για την Ελλάδα, για την Ευρώπη και ευρύτερα.

Με το 23ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας “Omnia”, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο επιδιώκει να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα, την κοινωνία και την Πολιτεία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος που βασίζεται στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των παγκόσμιων αξιών.

