Η πρωτοβουλία αυτή της Bitget φιλοδοξεί να βοηθήσει περισσότερους από 300.000 ανθρώπους, ενδυναμώνοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από την τεχνολογία blockchain.

Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο «Universal Exchange» (UEX) στον κόσμο και επίσημος συνεργάτης της ομάδας Game Changers Coalition της UNICEF, ανακοινώνει την υποστήριξη της στο πρώτο παγκόσμιο «UNICEF Game Jam». Ο πρωτοποριακός αυτός εικονικός μαραθώνιος hackathon της UNICEF, καλεί νέους και νέες από οκτώ χώρες να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα και το ταλέντο τους, σχεδιάζοντας πρωτότυπα βιντεοπαιχνίδια μέσα σε διάστημα 40 ημερών. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συνεργασίας της Bitget με τη UNICEF και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της CEO της Bitget, Gracy Chen, να χρησιμοποιεί την τεχνολογία blockchain ως μέσο για την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και τη δημιουργία ευκαιριών σε νέα ταλέντα.

Το hackathon δεν αποτελεί μόνο μια πλατφόρμα δημιουργικότητας, αλλά μια ευκαιρία για τους νέους, και ιδιαίτερα για τα νέα κορίτσια στις αναδυόμενες οικονομίες, να εξελίξουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών και των Μαθηματικών (STEAM). Σύμφωνα με την Gracy Chen, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες ηγέτιδες στη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων και πρόσφατα διακεκριμένη στη λίστα Top 50 Women in Web3 & AI, η τεχνολογία blockchain και το Web3 μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας, προσφέροντας στη νέα γενιά τρόπους ανέλιξης προς την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την οικονομική ανεξαρτησία.

«Η εξοικείωση των παιδιών με τις ψηφιακές δεξιότητες από νεαρή ηλικία είναι καθοριστική για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των αναδυόμενων τεχνολογιών και της οικονομίας. Πολύ συχνά, παρατηρούμε ότι η πρόσβαση στην τεχνολογική εκπαίδευση ξεκινά πολύ αργά και αποκλείει νέους με πολλές δυνατότητες στον κλάδο. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το blockchain, προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι νέοι να γίνουν επιχειρηματίες, builders και καινοτόμοι σε παγκόσμια κλίμακα. Στόχος μας στη Bitget είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό και να δημιουργήσουμε έναν ψηφιακό χώρο πιο συμπεριληπτικό και πιο ισχυρό για την επόμενη γενιά γυναικών ηγετών», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget.

Ως στρατηγικός εταίρος της ομάδας UNICEF Game Changers Coalition, που καθοδηγείται από το UNICEF Office of Innovation, η Bitget Academy αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της πρώτης διαδραστικής εκπαιδευτικής ενότητας της UNICEF για το blockchain. Η πρωτοβουλία αυτή της Bitget, που συνδυάζει διαδικτυακή και δια ζώσης εκπαίδευση σε δεξιότητες δημιουργίας βιντεοπαιχνιδιών, φιλοδοξεί να βοηθήσει περισσότερους από 300.000 ανθρώπους, από έφηβες κοπέλες μέχρι γονείς, μέντορες και εκπαιδευτικούς, σε οκτώ χώρες, ενδυναμώνοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από την τεχνολογία blockchain.

Η Bitget συνεχίζει να θέτει σε πράξη την έννοια της συμπερίληψης μέσω της συνεργασίας της με τη UNICEF. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη γενικότερη δέσμευση της Bitget να συνδέσει τις τεχνολογίες blockchain και Web3 με πρωτοβουλίες που προάγουν ουσιαστικές αλλαγές, διευρύνουν την πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον, ενθαρρύνουν τη δημιουργική μάθηση και παρέχουν στους νέους σε αναπτυσσόμενες περιοχές τα εργαλεία για να ευημερήσουν στη μελλοντική παγκόσμια οικονομία.

Μέσα από τη νέα καμπάνια της «Lady Forward» του προγράμματος Blockchain4Her, επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των γυναικών στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και αναπτύσσει περαιτέρω τις συνεργασίες της με πανεπιστήμια και νέα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, προγραμματίζει την έναρξη του «Female Leaders Program», το οποίο θα φέρνει σε επαφή γυναίκες από όλο το οικοσύστημα του blockchain, από developers και επενδυτές μέχρι επιχειρηματίες και policymakers. Μάλιστα, ο ρόλος της CEO της Bitget, Gracy Chen, ως προσκεκλημένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ (HKUST), ενισχύει έμπρακτα το όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας για την εκπαίδευση της νέας γενιάς στο blockchain. Η τάξη της, μέσα από μαθήματα blockchain, case studies και συζητήσεις με ειδικούς του κλάδου, δίνει στους φοιτητές οικονομικών και μαθηματικών τα εφόδια και τις απαραίτητες δεξιότητες για να ηγηθούν σε μια ψηφιακή οικονομία.

