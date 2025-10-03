Ο επικεφαλής της Goldman Sachs προειδοποίησε ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που σήμερα κατευθύνονται σε έργα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μην αποδώσει ποτέ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, David Solomon, προειδοποίησε σήμερα ότι οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές οδεύουν προς μια σημαντική διόρθωση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η υπεραισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει σε υπερβολικές αποτιμήσεις.

Μιλώντας στο Italian Tech Week στο Τορίνο, ο Solomon υπογράμμισε ότι η ιστορία δείχνει πως κάθε φορά που μια νέα τεχνολογία δημιουργεί κύμα επενδύσεων, οι αγορές τείνουν να «τρέχουν» πιο γρήγορα από τις πραγματικές δυνατότητες της καινοτομίας. «Θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι», είπε, παραλληλίζοντας την τρέχουσα κατάσταση με τη «φούσκα» του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Ο επικεφαλής της Goldman Sachs προειδοποίησε ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που σήμερα κατευθύνονται σε έργα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μην αποδώσει ποτέ. «Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ‘φούσκα’, γιατί δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, αλλά όταν οι επενδυτές ενθουσιάζονται, εστιάζουν στα πιθανά οφέλη και παραμελούν τους κινδύνους», τόνισε, προειδοποιώντας πως η «επαναφορά» στις αγορές είναι αναπόφευκτη.

Η εκτόξευση των μετοχών εταιρειών όπως η Microsoft, η Alphabet, η Nvidia και η Palantir έχει τροφοδοτήσει ράλι στα αμερικανικά χρηματιστήρια, παρά τις πιέσεις από την εμπορική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα μέσα στο έτος. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για «βιομηχανική φούσκα», όπως τη χαρακτήρισε ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, ενώ ο βετεράνος επενδυτής Leon Cooperman μίλησε για τα «τελευταία innings» της ανοδικής αγοράς.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Solomon διατήρησε θετική στάση απέναντι στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης. «Η τεχνολογία προχωρά, νέες εταιρείες δημιουργούνται και το δυναμικό της για τις επιχειρήσεις είναι πολύ ισχυρό. Είναι μια συναρπαστική περίοδος», είπε, αν και παραδέχθηκε ότι όταν επέλθει η διόρθωση, «οι άνθρωποι δεν θα αισθανθούν καλά».