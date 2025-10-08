Η επιδραστική Addy Loudiadis, το swap της Goldman Sachs και η νεοσύστατη Victoria Real Properties, ξεκινά το Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης, οι Cloudcore και Resilientcore και η νέα εταιρεία του Ανδρέα Σιάμισιη

Η DRS Hellas AE

Στην ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ, με διακριτικό τίτλο DRS Hellas AE, προχώρησαν χθες κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις του κλάδου ποτών. Η νέα εταιρεία δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του εθνικού εγγυοδοτικού συστήματος επιστροφής και ανακύκλωσης συσκευασιών ποτών, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο DRS (Deposit Return System). Στο αρχικό μετοχικό σχήμα της DRS Hellas AE περιλαμβάνονται οι εταιρείες Coca-Cola 3E Ελλάδος ΑΕ, Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ, Βίκος ΑΕ, Χυτός ΑΕ, ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, ΕΨΑ ΑΕ, Νερά ΔΙΟΣ – ΣΕΛΙ ΑΕ, ΖΑΡΟΣ ΑΕ, Νερά Πηγών Γράμμου ΑΕ, Agrifreda ΑΒΕΕ και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Το μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ. Με τη σύσταση της DRS Hellas AE συγκροτήθηκε και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη για την εφαρμογή και εποπτεία του νέου συστήματος. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Ιωάννης Γεωργακέλλος, ενώ μέλη είναι οι Πέτρος Σεπετάς, Νικόλαος Χήτος, Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς, Αγγελική Πατρούμπα, Κωνσταντίνος Κούτσας, Απόστολος Πεταλάς και Ελένη Προβίδη.

Η Εγγυοδοτική Ανακύκλωση

Αντικείμενο της DRS Hellas AE είναι η δημιουργία και διαχείριση ενός συστήματος που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να επιστρέφουν τις κενές συσκευασίες και να λαμβάνουν χρηματικό αντίτιμο, ενθαρρύνοντας την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική περιβαλλοντική μεταρρύθμιση. Το εγγυοδοτικό σύστημα θα βασιστεί στην ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου συλλογής και επεξεργασίας συσκευασιών, σε συνεργασία με επιχειρήσεις λιανικής, σούπερ μάρκετ, χώρους εστίασης και τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές θα μπορούν να επιστρέφουν τις κενές συσκευασίες σε ειδικά μηχανήματα ή σημεία συλλογής, λαμβάνοντας πίσω το ποσό της εγγύησης. Αντίστοιχα συστήματα λειτουργούν ήδη με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης. Η υιοθέτηση του DRS στην Ελλάδα αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην προσαρμογή της χώρας στις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση αποβλήτων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου ποτών. Η DRS Hellas AE θα έχει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του συστήματος, τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών, την οικονομική του λειτουργία και τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, θα συνεργάζεται στενά με παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς ποτών, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή του μηχανισμού και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του σε εθνικό επίπεδο.

Η επιδραστική Addy Loudiadis

Η Αντιγόνη Λουδιάδη, γνωστή στους φίλους και συνεργάτες της ως Addy, μπορεί να παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ ελληνικό κοινό, ωστόσο έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας μας — έστω και από το παρασκήνιο. Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, η Addy Loudiadis συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ισχυρές και επιδραστικές γυναίκες του City του Λονδίνου, με πορεία που άφησε έντονο αποτύπωμα. Από το 1994 έως το 2007 η Λουδιάδη διετέλεσε partner στη Goldman Sachs και συν-επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής, όπου χειρίστηκε σύνθετες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επέκταση της αμερικανικής τράπεζας στην ευρωπαϊκή αγορά. Το 2007 ίδρυσε, σε συνεργασία με τον όμιλο της Goldman Sachs, τη Rothesay Life, εταιρεία εξειδικευμένη στις ασφαλίσεις συντάξεων και διαχείριση κεφαλαίων. Ως συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος μέχρι το 2022, η Λουδιάδη μετέτρεψε τη Rothesay Life σε έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, με υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν σήμερα τα 69 δισ. λίρες.

Το swap της Goldman Sachs

Η Αντιγόνη Λουδιάδη συνδέεται άμεσα με μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και καθοριστικές χρηματοοικονομικές υποθέσεις στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας: τη συμφωνία swap μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Goldman Sachs στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Την εποχή εκείνη, η Ελλάδα επιδίωκε να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, όμως τα δημοσιονομικά της μεγέθη —κυρίως το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα— δεν πληρούσαν τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχ. Η Goldman Sachs, με επικεφαλής την Αντιγόνη Λουδιάδη, σχεδίασε μια πολύπλοκη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων (currency swap), μέσω της οποίας ένα μέρος του ελληνικού χρέους μετατράπηκε από δολάρια και γιεν σε ευρώ. Η συμφωνία έδωσε στην τότε ελληνική κυβέρνηση τη δυνατότητα να εμφανίσει βελτιωμένους δείκτες για την είσοδο στην ευρωζώνη, αλλά με τίμημα ένα αόρατο δάνειο ύψους 2,8 δισ. ευρώ, το οποίο εξελίχθηκε σε επιβάρυνση άνω των 5 δισ. ευρώ. Στην πράξη το swap μετέθετε τις υποχρεώσεις πληρωμών στο μέλλον, με επιβαρυντικούς όρους για το ελληνικό Δημόσιο. Η Goldman Sachs αποκόμισε, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, περίπου 600 εκατ. δολάρια σε προμήθειες, ενώ η Ελλάδα ανέλαβε ένα χρέος που αποκαλύφθηκε σε όλο του το μέγεθος χρόνια αργότερα, όταν ξέσπασε η κρίση χρέους. Η Λουδιάδη, ως επικεφαλής της ομάδας που σχεδίασε και υλοποίησε το swap, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, έχοντας θιασώτες και επικριτές. Για τους μεν, θεωρήθηκε η τεχνοκράτης-αρχιτέκτονας μιας στρατηγικής που έδωσε στην Ελλάδα πρόσκαιρη ανάσα και δυνατότητα συμμετοχής στην ευρωζώνη. Για τους δε, ήταν η «τραπεζίτισσα του διαβόλου», η οποία με δημιουργική λογιστική και χρηματοοικονομικά τεχνάσματα συνέβαλε στη συγκάλυψη του πραγματικού χρέους της χώρας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετέπειτα δημοσιονομική κατάρρευση. Ωστόσο, η απλή αλήθεια είναι πως η Goldman Sachs μέσω της ως Addy και των συνεργατών της, προσέφερε στην κυβέρνηση Σημίτη, με το αζημίωτο, τη λύση που την «βόλευε» για το δημοσιονομικό μας «εξωραϊσμό».

Το Titlos και η Εθνική Τράπεζα

Το περίφημο swap της Ελλάδας με την Goldman Sachs, εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια σε μια περίπλοκη και δαπανηρή υπόθεση, η οποία τελικά κατέληξε να περάσει στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας. Αρχικά, η συμφωνία του 2001 επέτρεψε στην Ελλάδα να μετατρέψει δάνεια σε γεν και δολάρια σε ευρώ, μειώνοντας λογιστικά το χρέος. Ωστόσο, οι δυσμενείς όροι και οι μεταβολές στις αγορές οδήγησαν σε τεράστια αύξηση της αξίας του swap. Το 2005 έγινε αναδιάρθρωση και το swap παρατάθηκε έως το 2037, ενώ το 2008 η Goldman Sachs μετέφερε τη συμφωνία στην Εθνική Τράπεζα, υπό τη μορφή του οχήματος Titlos Plc. Το Titlos αποδείχθηκε σύνθετο και βαρύ χρηματοοικονομικό προϊόν. Το 2019 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και η Εθνική Τράπεζα προχώρησαν στην οριστική ακύρωση του swap, αξίας 4,03 δισ. ευρώ. Σε αντάλλαγμα, το Δημόσιο παρέδωσε τρία ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ στο πιστωτικό ίδρυμα. Η κίνηση αυτή μείωσε το δημόσιο χρέος κατά 724 εκατ. ευρώ. Σημαντικό όφελος αποκόμισε και η Εθνική Τράπεζα από την ανταλλαγή, καθώς τα νέα ομόλογα, με λήξεις το 2023, το 2025 και το 2026, της εξασφάλισαν ετήσια έσοδα από τόκους ύψους 110 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Εθνική απαλλάχθηκε από το κόστος των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου, στις οποίες ήταν υποχρεωμένη να προβαίνει όσο διατηρούσε στο χαρτοφυλάκιό της το σύνθετο και υψηλού ρίσκου Titlos. Έτσι, το swap της Goldman που ξεκίνησε ως εργαλείο «δημιουργικής λογιστικής» για την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ, τερματίσθηκε δύο δεκαετίες αργότερα με μια τεχνική αλλά αναγκαία εκκαθάριση, αφήνοντας πίσω του ένα ιστορικό παράδειγμα του πώς «η άγνοια κοστίζει».

Η Victoria Real Properties

Θυμηθήκαμε την Αντιγόνη Λουδιάδη διότι προ ημερών προχώρησε στη σύσταση μιας ελληνικής εταιρείας. Η συνταξιούχος πλέον τραπεζίτης, που σήμερα κατέχει τη θέση της Trustee στο Rothesay Foundation, προχώρησε στη σύσταση της Victoria Real Properties Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην ίδια. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της ακίνητης περιουσίας, έχοντας ως βασικό αντικείμενο την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Παράλληλα, στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η αγοραπωλησία και ανάπτυξη ακινήτων, οι κατασκευές, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, τόσο μέσω παραδοσιακών καναλιών όσο και ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Victoria Real Properties έχει αναλάβει ο Ισπανός Gonzalo Enrique Chocano Penny.

Η επένδυση της Metlen στον Βόλο

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η στρατηγική επένδυση της Metlen στον Βόλο, η οποία αναγνωρίστηκε ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας». Η επένδυση, συνολικού ύψους 46 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας του βιομηχανικού συγκροτήματος ειδικών μεταλλικών κατασκευών της εταιρείας και υπεγράφη από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου και την επέκταση της υπάρχουσας μονάδας στη Νέα Ιωνία, με σκοπό την παραγωγή προηγμένων μεταλλικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με την ολοκλήρωση του έργου, η παραγωγή τεθωρακισμένων και άλλων βιομηχανικών κατασκευών αναμένεται να τριπλασιαστεί, ενώ θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό. Η επένδυση εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα χρηματοδοτηθεί με επιδότηση ύψους 18 εκατ. ευρώ και φοροαπαλλαγές 4,5 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας συνολικά το 39% του κόστους. Το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Η ολοκλήρωση του έργου έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026, ενώ η Metlen αναλαμβάνει την υποχρέωση διατήρησης των επενδυτικών και παραγωγικών της δραστηριοτήτων για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας.

Οι Cloudcore και Resilientcore

Δύο νέες εταιρείες που θα δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας και της πληροφορικής συστάθηκαν χθες, από τους επιχειρηματίες Γιάννη Σάκκαρη και Λεωνίδα Παναγάκο. Πρόκειται για τις εταιρείες Cloudcore ΙΚΕ και Resilientcore ΙΚΕ που ιδρύθηκαν με μετοχικό κεφάλαιο 3.000 ευρώ εκάστη και στις οποίες οι δύο εταίροι Γιάννης Σάκκαρης και Λεωνίδας Παναγάκος συμμετέχουν ισόποσα, με 50% ο καθένας. Ο Γιάννης Σάκκαρης, γιος του Κώστα Σάκκαρη και αδερφός της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Μαρίας Σάκκαρη, δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας και της συμβουλευτικής μέσω της Bright Business Solutions και της DBC Diadikasia. Ο Λεωνίδας Παναγάκος, μέσω του Ομίλου Παναγάκου, δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στο χώρο των ΑΠΕ, έχοντας αναπτύξει και πουλήσει μεγάλα έργα και έχοντας επικερδείς συνεργασίες με Ομίλους, όπως η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Ο σκοπός των νεοσύστατων Cloudcore ΙΚΕ και Resilientcore ΙΚΕ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών δραστηριοτήτων: από υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργίας εφαρμογών, μέχρι ανάπτυξη, σχεδίαση και υποστήριξη λογισμικού, τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών, έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις επιστήμες υπολογιστών και παροχή επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών σε θέματα πληροφορικής. Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών ορίστηκαν από κοινού οι κ.κ. Παναγάκος και Σάκκαρης.

Νέα εταιρεία από τον Ανδρέα Σιάμισιη

Στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, με δραστηριότητα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης ακινήτων, προχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης. Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία Dunes House ΑΕ και συστάθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην ενοικίαση επιπλωμένων διαμερισμάτων υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας παράλληλα ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης και περιποίησης πελατών. Η Dunes House ΑΕ ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 εκατ. ευρώ. Στο μετοχικό της σχήμα συμμετέχουν ο Ανδρέας Σιάμισιης και η Ελένη Σούκουλη, οι οποίοι κατέχουν από 50% των μετοχών έκαστος. Ο κ. Σιάμισιης ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η κ. Σούκουλη τοποθετήθηκε ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος. Το τρίτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Νικόλας Σιάμισιης. Πέρα από την ενοικίαση επιπλωμένων διαμερισμάτων, η Dunes House ΑΕ θα έχει ως αντικείμενο και την αγοραπωλησία, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, είτε ιδιόκτητων είτε μισθωμένων. Η εταιρεία δύναται να αναλαμβάνει έργα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας για λογαριασμό τρίτων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας, από τη συντήρηση και αξιοποίηση έως τη συμβουλευτική υποστήριξη επενδύσεων. Τέλος στις δραστηριότητές της περιλαμβάνεται και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής διαχείρισης, γεγονός που δείχνει πρόθεση για ευρύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα πέρα από τον στενό χώρο του real estate.