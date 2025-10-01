Η SEAJETS ανακοινώνει την παράταση της σύνδεσης του Βόλου και των Σποράδων με το Μαντούδι Ευβοίας με το πλοίο SUPERSTAR έως το τέλος Οκτωβρίου.

Ανταποκρινόμενη σε συνεχή αιτήματα από κρατικούς φορείς, επαγγελματίες αλλά και μόνιμους κατοίκους, η SEAJETS θα συνεχίσει να εκτελεί δρομολόγια κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στη γραμμή:

Βόλος – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος – Μαντούδι Ευβοίας (και επιστροφή).

Η SEAJETS, πιστή στο όραμά της, στέκεται διαχρονικά δίπλα στις νησιωτικές κοινωνίες. Με την επέκταση των δρομολογίων ενισχύει την προσβασιμότητα, φέρνει πιο κοντά την ηπειρωτική με την νησιωτική Ελλάδα, διευκολύνει την καθημερινότητα των νησιωτών και συμβάλλει ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες και ανάγκες των νησιών.