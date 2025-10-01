Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους ανέρχεται σε 3,74% της κεφαλαιοποίησης, που μεταφράζεται σε πάνω από 308 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank καταγράφει τη μεγαλύτερη συνολική μερισματική απόδοση μεταξύ των συστημικών τραπεζών για το υπόλοιπο του 2025, αξιοποιώντας τον συνδυασμό προμερίσματος και προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συνολική απόδοση προς τους μετόχους ανέρχεται σε 3,74% της κεφαλαιοποίησης, που μεταφράζεται σε πάνω από 308 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η τράπεζα έχει προγραμματίσει τη διανομή προμερίσματος ύψους 111 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, το οποίο αντιστοιχεί στο πρώτο μέρος του 50% των κερδών του 2025. Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς 170 εκατομμυρίων μετοχών, αξίας 197,7 εκατ. ευρώ, το οποίο ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 15 μήνες.

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, η Alpha Bank εμφανίζει υψηλότερη απόδοση, καθώς η Eurobank βρίσκεται στο 2,83%, η Εθνική στο 3,31% και η Πειραιώς στο 1,37%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας σε τραπεζικό συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο, τόνισε πως η Τράπεζα στοχεύει στη δημιουργία κεφαλαίου άνω των 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2025-2027. Το κεφάλαιο αυτό θα κατευθυνθεί σε οργανική ανάπτυξη, αυξημένες διανομές μερισμάτων και στρατηγικές εξαγορές.