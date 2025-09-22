Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Eurobank βρίσκεται η χρηματοδότηση έργων που θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα.

Η Eurobank πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ανάδειξη των δυνατοτήτων των τοπικών κοινωνιών.

Η Διοίκηση της Τράπεζας, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Ζανιά και τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία, θα συναντηθεί με επιχειρηματίες, εκπροσώπους θεσμών, τοπικής αυτοδιοίκησης και πανεπιστημιακών φορέων, δίνοντας έμφαση στη στήριξη κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το εμπόριο, η βιομηχανία, ο τουρισμός, η τεχνολογία και τα logistics.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Eurobank βρίσκεται η χρηματοδότηση έργων που θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα. Για την περίοδο 2021-2027, η Τράπεζα προγραμματίζει χρηματοδοτήσεις άνω των 650 εκατ. ευρώ στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, εκ των οποίων τα 460 εκατ. έχουν ήδη εκταμιευθεί. Η επένδυση αυτή έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Η περιοδεία περιλαμβάνει επισκέψεις σε κομβικές Περιφερειακές Ενότητες, όπως η Αχαΐα και τα Ιωάννινα, που εξελίσσονται σε δυναμικά κέντρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην ανάσχεση του brain drain. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και στη δημιουργία συνεργασιών που θα ενισχύσουν το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στα Ιωάννινα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Η περιοδεία πλαισιώνεται από δύο εκδηλώσεις υψηλού κύρους. Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί θεματική συζήτηση με τη συμμετοχή του Φ. Καραβία και του Μιχάλη Μπλέτσα, Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και Διευθυντή Υπολογιστικών Συστημάτων του MIT Media Lab. Στα Ιωάννινα, η κεντρική ομιλία του επίσημου δείπνου θα δοθεί από τον Evan Kotsovinos, αντιπρόεδρο της Google, ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση της πρωτοβουλίας.

Παράλληλα, εγκαινιάζεται το νέο Future Branch της Eurobank στο Αγρίνιο, εντάσσοντας την περιοχή στο δίκτυο καταστημάτων Νέας Γενιάς. Το κατάστημα υιοθετεί το phygital μοντέλο εξυπηρέτησης, συνδυάζοντας τη φυσική παρουσία με προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ προσφέρει βελτιωμένη προσβασιμότητα για ΑμεΑ.

«Η παρουσία της Eurobank σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αποτελεί μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση», δήλωσε ο κ. Καραβίας, υπογραμμίζοντας ότι η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος έχουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε κέντρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.