Ο Όμιλος Profile κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας την ανοδική τάση που παρουσιάζει διαχρονικά στους βασικούς δείκτες απόδοσης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Διοίκησης για βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη.

Η θετική πορεία αποτυπώνεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, με ώθηση τόσο από την παρουσίαση νέων λύσεων όσο και από σημαντικές αναβαθμίσεις υφιστάμενων, σε συνδυασμό με τη θετική ανταπόκριση της αγοράς σε καινοτόμα προϊόντα. Ξεχωρίζει η τραπεζική λύση Finuevo, που προσελκύει μεγάλους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, όπως η σουηδική Kommuninvest, αλλά και fintech εταιρείες. Στον τομέα των Μεγάλων Έργων, τα έργα εξελίσσονται ομαλά, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά λογισμικό ίδιας ανάπτυξης και συναφείς υπηρεσίες.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθε σε 20,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29% σε σχέση με τα 15,5 εκατ. ευρώ του 2024. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 49% και διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 21% στα 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 19%.

Η ρευστότητα του Ομίλου ενισχύθηκε κατά 5,2 εκατ. ευρώ, με τα συνολικά διαθέσιμα να ανέρχονται σε 26,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που διεύρυνε το πλεόνασμα έναντι του δανεισμού. Ο δείκτης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια περιορίστηκε στο 30%, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 1,8x, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών σχεδίων.

Στρατηγικής σημασίας κίνηση αποτέλεσε η αναβάθμιση της επενδυτικής πλατφόρμας Axia, με την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης, καθιστώντας την έναν «ψηφιακό συγκυβερνήτη» για τους διαχειριστές επενδύσεων. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει λειτουργίες όπως προτάσεις επενδύσεων βάσει συμπεριφοράς πελατών και τάσεων αγοράς, βοηθό προετοιμασίας συναντήσεων, εργαλεία σχεδιασμού συνταξιοδότησης, πρόσβαση σε IPOs, εφαρμογές private equity και προηγμένες αναλύσεις απόδοσης και κινδύνου. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η λύση Digital Investment Hub (DI.hub) για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής και επενδύσεων, προσφέροντας ενοποιημένη και αποδοτική εμπειρία για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες.

Οι τραπεζικές λύσεις Finuevo (Core & Digital), Acumen (Treasury) και RiskAvert (Risk Reporting) συνεχίζουν να εμπλουτίζονται με νέες εφαρμογές, ενώ ο Όμιλος απέσπασε διακρίσεις από διεθνείς φορείς και αναλυτές όπως η Gartner, η Forrester και η IBS Intelligence. Παράλληλα, παρακολουθεί νέους διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε αυτόνομα είτε μέσω συνεργασιών, στοχεύοντας σε έργα που ευθυγραμμίζονται με την τεχνολογική του εξειδίκευση.

Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου επικεντρώνεται τόσο σε αγορές με αυξημένη ζήτηση για καινοτόμες fintech λύσεις όσο και σε ώριμες αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο συνδυασμός αυτής της στρατηγικής με τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους ενισχύει την κερδοφορία. Η σταθερή αναπτυξιακή πορεία, η ισχυρή οικονομική βάση και το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο δημιουργούν προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και των στρατηγικών στόχων.

Η Διοίκηση εκφράζει αισιοδοξία για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, προσανατολιζόμενη στη διατήρηση ισχυρού ρυθμού ανάπτυξης και στην επίτευξη των ετήσιων στόχων, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της δυναμικής πορείας.

