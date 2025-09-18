Η Τσάλα Μέντερες έχει διατελέσει στέλεχος σε σημαντικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Kanal D International.

Η Alter Ego Media ανακοίνωσε την ένταξη της Cagla Menderes (Τσάλα Μέντερες) στο δυναμικό της, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου (Head of International Content Sales) στον Όμιλο και στο MEGA.

Το MEGA, έχοντας ήδη ανοίξει τον δρόμο για την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά με επιτυχημένες πωλήσεις σειρών μυθοπλασίας όπως τα «Maestro», «Silent Road» και «Milky Way», επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το διεθνές του αποτύπωμα. Η άφιξη της Μέντερες, με πολυετή εμπειρία στη χάραξη στρατηγικών πωλήσεων και βαθιά γνώση της διεθνούς αγοράς περιεχομένου, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Τσάλα Μέντερες έχει διατελέσει στέλεχος σε σημαντικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Kanal D International, όπου ηγήθηκε στρατηγικών πρωτοβουλιών πωλήσεων σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και σε άλλες αγορές της ηπείρου. Στη Global Agency είχε καθοριστικό ρόλο στη διεθνή διάθεση νέων τίτλων, ενώ συνέβαλε στην ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών που οδήγησαν σε σταθερή αύξηση πωλήσεων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Παράλληλα, ως Sales Consultant στο MBC Group – O3 Productions, σχεδίασε και υλοποίησε στρατηγικά πλάνα πωλήσεων και μάρκετινγκ, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα παραγωγών από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Όπως τονίζει η ίδια, στόχος δεν είναι μόνο η προώθηση τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών παραγωγών, αλλά και η ανάδειξη της ελληνικής κουλτούρας, δημιουργικότητας και ταυτότητας στη διεθνή σκηνή.

«Η Alter Ego Media καλωσορίζει την Τσάλα Μέντερες και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία και η εργατικότητά της θα συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω εξωστρέφεια του Ομίλου», σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση.