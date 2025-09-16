Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση του 70,03% που κατέχει η HSBC Continental Europe στην CrediaBank.

Η HSBC Malta ανακοίνωσε σήμερα την πώλησή της στην CrediaBank έναντι 200 εκατ. ευρώ. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τις μετοχές τους στην τιμή των 1,44 ευρώ ανά μετοχή, όπως επιβεβαίωσε η διοίκηση.

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση του 70,03% που κατέχει η HSBC Continental Europe στην CrediaBank, σε αξία 200 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,793 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό είναι κοντά στο τίμημα των 204 εκατ. ευρώ που είχε δαπανήσει η HSBC Continental Europe το 2022 για την εσωτερική αγορά της τράπεζας από το Λονδίνο.

Η συμφωνία θυμίζει την ιστορική εξαγορά του 1999, όταν η HSBC απέκτησε το 67,1% του Mid Med Bank από το κράτος για περίπου Lm91 εκατομμύρια (περίπου 191 εκατ.ευρώ).

Στο μεταξύ, η CrediaBank, η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση της Pancreta Bank με την Attica Bank, φαίνεται ότι ποντάρει σε γρήγορη απόσβεση του κόστους. Μόνο το 2024, η HSBC Malta είχε καταγράψει προ φόρων κέρδη 154,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα κέρδη ανήλθαν στα 58,7 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της εξαγοράς θα περάσει από την έγκριση της MFSA, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την HSBC να εκτιμά ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες, έως το τέλος του 2026.

Η CrediaBank έχει δεσμευθεί ότι θα διατηρήσει όλους τους εργαζόμενους της HSBC Malta «με ουσιαστικά ίδιους όρους για τουλάχιστον δύο χρόνια», ενώ και η υφιστάμενη διοικητική ομάδα θα παραμείνει στη θέση της.

Η HSBC Malta θα συνεχίσει να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Μάλτας και να καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους μειοψηφίας. Όσοι επιλέξουν να πουλήσουν το μερίδιό τους θα λάβουν 1,44 ευρώ ανά μετοχή, τιμή που εγκρίθηκε από τη MFSA και βασίστηκε στις τελευταίες χρηματιστηριακές τιμές.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να εντάξουμε την HSBC Malta στην οικογένεια της CrediaBank και να συνεργαστούμε με την αποδεδειγμένα ικανή διοικητική ομάδα της όπως και ολόκληρο το στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας για να προσφέρουμε σημαντική υπεραξία στους πελάτες μας και όλους τους φορείς της CrediaBank και της HSBC Malta.

Διακρίνουμε σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας υπεραξίας, χάρη στις προοπτικές της οικονομίας της Μάλτας και με γνώμονα την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της διαχείρισης περιουσίας, των ασφαλειών, αλλά και της εμπορικής και εταιρικής τραπεζικής. Είμαστε βέβαιοι ότι η Συναλλαγή αυτή είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου της CrediaBank, ενώ θα έχει θετικό αντίκτυπο στη σχέση μας με όλους τους φορείς τόσο στη Μάλτα όσο και στην Ελλάδα, είτε αυτοί είναι οι πελάτες μας, οι εργαζόμενοί μας, οι μέτοχοι μειοψηφίας ή οι αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Προτεραιότητά μας παραμένει να διασφαλίσουμε μία ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη Μάλτα. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις στη Μάλτα δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής της χώρας, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές. Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της Τράπεζας είναι να διατηρήσουμε την πρόσβαση για τους πελάτες μας στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα.

Η δέσμευσή μας προς τους εργαζόμενους της HSBC Malta είναι αδιαμφισβήτητη και επιθυμούμε να συνεργαστούμε μαζί τους ως αναπόσπαστο μέρος της επιτυχημένης ιστορίας της Τράπεζας, προκειμένου να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας για ανάπτυξη στους πελάτες και τους μετόχους μας, συνεχίζοντας παράλληλα να προστατεύουμε τον οργανισμό μας. Η δομή της συναλλαγής που συμφωνήσαμε με την HSBC αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας, με απόλυτη διαφάνεια, και παρέχει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μία δίκαιη και αντικειμενική τιμή προσφοράς.

Παρά ταύτα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν σημαντικά στο μέλλον από την περαιτέρω δημιουργία υπεραξίας και τη σταθερή μερισματική απόδοση στην οποία προσβλέπουμε, καθώς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να εκσυγχρονίζουμε την Τράπεζα και να δημιουργούμε αναπτυξιακές συνέργειες μεταξύ των δύο οργανισμών και στις δύο χώρες.

Η Συναλλαγή δημιουργεί έναν ενοποιημένο οργανισμό άνω των 15 δισ. ευρώ ενεργητικού, 12 δισ. ευρώ καταθέσεων, και 400 χιλιάδων πελατών στις δύο χώρες, ενώ ενισχύει σημαντικά την τελική κερδοφορία και επιταχύνει τη δημιουργία κεφαλαίου και πραγματικής αξίας για όλους τους μετόχους μας. Είμαστε περήφανοι που εισερχόμαστε σε αυτή τη Συναλλαγή και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την οικονομία της Μάλτας χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες, παραμένοντας προσηλωμένοι στο να δημιουργούμε οφέλη για όλη την κοινωνία, έχοντας ισχυρή δέσμευση έναντι των εργαζομένων, και πάντα σε στενή αγαστή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές.

Η BofA Securities και η KPMG ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της CrediaBank για τη Συναλλαγή. Η Milbank ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της CrediaBank».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η επίσημη ανακοίνωση της Credia Bank για την εξαγορά της HSBC Μάλτας είναι ένα καλό νέο για το τραπεζικό σύστημα, ένα καλό νέο για το Ελληνικό Δημόσιο. Για το τραπεζικό σύστημα, διότι με την ενίσχυση του πέμπτου πυλώνα ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Για το Ελληνικό Δημόσιο, διότι με την άνοδο της τιμής της μετοχής της τράπεζας, η συμμετοχή του έχει εξασφαλιστεί πλήρως. Σε περίπτωση, δηλαδή, που το Δημόσιο αποφάσιζε, θεωρητικά, να πουλήσει, θα έπαιρνε πίσω παραπάνω από το σύνολο των χρημάτων που είχε βάλει. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, είναι και μια δικαίωση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία στήριξε την προσπάθεια διάσωσης της Τράπεζας Αττικής. Ήμουν αρμόδιος Υπουργός όταν φέραμε νομοσχέδιο για την υπέρβαση των ζητημάτων που αντιμετώπιζε η Τράπεζα και θυμάμαι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν καθαρά ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον!».