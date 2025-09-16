H Alpha Bank έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα έπειτα από 15 χρόνια που ανέβηκε στο κύριο stage της διοργάνωσης.

Κατά την κορύφωση του μεγαλύτερου τραπεζικού συνεδρίου του Λονδίνου, το Bank of America Financials CEO Conference, η Alpha Bank κατάφερε να βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, γράφοντας ένα κεφάλαιο που πολλοί περιγράφουν ως «success story» της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

Για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε χρόνια, ελληνική τράπεζα ανέβηκε στο κύριο stage της διοργάνωσης, πλάι στους επικεφαλής κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων. Η παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, σηματοδότησε την αναγνώριση της δυναμικής επιστροφής της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χάρτη και επιβεβαίωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζονται πλέον ως κανονικός, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Η επιλογή των διοργανωτών να δώσουν βήμα στην Alpha Bank μόνο τυχαία δεν ήταν. Η τράπεζα εμφανίζει τις κορυφαίες χρηματιστηριακές επιδόσεις διεθνώς από την αρχή του έτους, ενώ η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο 26% ερμηνεύεται ως σαφής ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό πλάνο, στο μάνατζμεντ αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Από το κεντρικό βήμα του συνεδρίου, που παρακολούθησαν αναλυτές, επενδυτές και κορυφαία στελέχη του τραπεζικού κλάδου, ο Βασίλης Ψάλτης μίλησε για τη στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης της τράπεζας και τις προκλήσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο CEO της Alpha Bank χαρακτήρισε την ενίσχυση της UniCredit ως «την πιο ηχηρή ένδειξη εμπιστοσύνης» και τόνισε ότι η στρατηγική συνεργασία αποδίδει ήδη καρπούς, προσφέροντας πρόσβαση σε 13 αγορές και συνέργειες σε asset management, transaction banking και κοινοπρακτικό δανεισμό. Παράλληλα, ανέλυσε το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας, που ξεφεύγει από τον ρόλο της κλασικής εμπορικής τράπεζας και προσανατολίζεται στη διεθνοποίηση μέσω wealth management και corporate banking. Όπως είπε, η Alpha Bank εξελίσσεται σε «micro-universal bank», συνδυάζοντας τοπική τεχνογνωσία με διεθνή πρόσβαση.

Σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξης αποτελεί και η στοχευμένη πολιτική εξαγορών. Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι οι εξαγορές δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες. Η εξαγορά της AstroBank έδωσε μερίδιο 10% στην κυπριακή αγορά, η Flexfin ενίσχυσε τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ η ενσωμάτωση της AXIA Ventures δημιούργησε ηγετική επενδυτική πλατφόρμα σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, η συνεργασία με τα ΕΛΤΑ διευρύνει το δίκτυο με πάνω από 1.000 σημεία εξυπηρέτησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο CEO αναφέρθηκε και στις διαφορετικές δυναμικές εταιρικού δανεισμού και στεγαστικής πίστης. Όπως επισήμανε, οι χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λόγω Ταμείου Ανάκαμψης και ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ αντίθετα η στεγαστική πίστη παραμένει στάσιμη λόγω έλλειψης κατοικιών. Τόνισε ότι απαιτούνται νέες κατασκευές και κίνητρα σε ιδιώτες για να λυθεί το πρόβλημα.

Σε επίπεδο μεγεθών, η διοίκηση της Alpha Bank παραμένει προσηλωμένη στον στόχο αύξησης κερδών ανά μετοχή κατά 9% ετησίως έως το 2027. Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ διασφαλίζεται payout ratio τουλάχιστον 50%, με ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερων επιστροφών. «Έχουμε διαχειριστεί με σύνεση τον ισολογισμό μας ώστε η ανάπτυξη να είναι ανθεκτική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης.

Στο μέτωπο της τεχνολογίας, ο CEO επισήμανε ότι η Alpha Bank επενδύει επιθετικά σε ψηφιακά κανάλια και συνεργασίες, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για ταχύτητα και ευελιξία. Το μήνυμα ήταν σαφές: η τράπεζα θέλει να τοποθετηθεί δυναμικά στο νέο τραπεζικό τοπίο, χωρίς να χάσει τον ελληνικό της χαρακτήρα.

Την παρουσίαση του Βασίλη Ψάλτη πλαισίωσαν ο CFO Βασίλης Κοσμάς και ο IR Director Ιάσων Κεπαπτσόγλου. Η αντιπροσωπεία της Alpha Bank πραγματοποίησε περισσότερες από 70 συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές στο περιθώριο του συνεδρίου, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική τραπεζική αγορά δεν βρίσκεται απλώς σε φάση ανάκαμψης, αλλά σε τροχιά δυναμικής διεκδίκησης ρόλου στην ευρωπαϊκή σκηνή.