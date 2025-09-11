Games
Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ δεν παράγει λευκό τυρί

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, παραγωγής αναψυκτικών, φιαλών και πωμάτων με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων που έχει συνδεθεί με την ποιότητα, την καινοτομία και τον σεβασμό προς τον καταναλωτή.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., η εταιρεία που έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών με το Νο1 σε πωλήσεις εμφιαλωμένο νερό στην Ελλάδα, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό πως ουδεμία σχέση έχει με διαφημιζόμενο προϊόν λευκού τυριού που φέρει την ονομασία «ΒΙΚΟΣ».

Τις τελευταίες μέρες προβάλλεται τηλεοπτικά μία διαφήμιση λευκού τυριού, η οποία με τη χρήση της φράσης «Αλλά τώρα που ο Βίκος έβγαλε λευκό τυρί», δημιουργεί εσφαλμένα την εντύπωση ότι το εν λόγω προϊόν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ΒΙΚΟΣ. Δεδομένου πως η νέα αυτή μάρκα δεν έχει άλλα προϊόντα, παρά μόνο το συγκεκριμένο διαφημιζόμενο τυρί, δεν θα μπορούσε «τώρα να βγάλει» και λευκό τυρί, αφού έως τώρα δεν έβγαζε απολύτως τίποτε. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η μάρκα αυτή προσβάλλει, κατά την άποψή μας, τα δικαιώματα της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. και ότι δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία και τα προϊόντα μας.

Η χρήση του ονόματος «ΒΙΚΟΣ» κατά τον συγκεκριμένο τρόπο από άλλη εταιρεία για προϊόντα που ουδεμία σχέση έχουν με τη δική μας δραστηριότητα, αλλά πωλούνται στα ίδια κανάλια λιανικής πώλησης (supermarket), παραπλανά το καταναλωτικό κοινό, εκμεταλλεύεται αθέμιτα τη φήμη της μάρκας και δημιουργεί σύγχυση.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. ενημερώνει αφενός το καταναλωτικό κοινό ότι δεν έχει καμία σχέση με το εν λόγω προϊόν και αφετέρου ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

