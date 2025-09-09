Metlen: Στα 3,6 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο 2025

H Metlen πέτυχε την ιστορικά υψηλότερη εξαμηνιαία επίδοσή της στον τομέα της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), με βασικό οδηγό το Asset Rotation Plan, συνεχίζοντας τη σταθερή της ανάπτυξη.

O κύκλος εργασιών της Metlen για το πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε ευρώ 3,608 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 45% έναντι ευρώ 2,482 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη νέα ιστορικά υψηλή εξαμηνιαία επίδοση των δραστηριοτήτων Renewables και Utility και σε μικρότερο βαθμό στις υψηλότερες τιμές.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 6%, διαμορφούμενα σε ευρώ 445 εκατ., έναντι ευρώ 474 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ενώ ο Τομέας των Μετάλλων παρουσιάζει σταθερά ισχυρές επιδόσεις και οι δραστηριότητες των Renewables και Utility αθροιστικά κατέγραψαν ιστορικά υψηλά εξαμηνιαία αποτελέσματα, τα οφέλη αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός που επηρέασε τον τομέα MPP.

Εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης επίδρασης του MPP, η Metlen θα είχε επιτύχει νέο ιστορικό υψηλό EBITDA σε επίπεδο εξαμήνου, προσεγγίζοντας τα ευρώ 600 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας έτσι ισχυρή βάση για το υπόλοιπο του έτους. Οι οικονομικές επιδόσεις, σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά στο δεύτερο εξάμηνο, με συνέπεια τα συνολικά EBITDA για το 2025 να ξεπεράσουν το επίπεδο του ευρώ 1 δισ.

H Metlen πέτυχε την ιστορικά υψηλότερη εξαμηνιαία επίδοσή της στον τομέα της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), με βασικό οδηγό το Asset Rotation Plan, συνεχίζοντας τη σταθερή της ανάπτυξη. Η κερδοφορία του ελληνικού Utility (M Energy Generation& Management, M Energy CustomerSolutions και M IntegratedSupply& Trading) ήταν 15-20% υψηλότερη σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023 και το πρώτο εξάμηνο του 2024, αντανακλώντας την αυξανόμενη παρουσία της Metlen τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο του 20% του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με τη δραστηριότητα παραγωγής να αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 18% της συνολικής εγχώριας ζήτησης. Ο Κλάδος της Ενέργειας έχει επιδείξει ισχυρή ανθεκτικότητα, καθώς προχωρά προς τον στρατηγικό στόχο ανάπτυξης της Εταιρείας για την κατάκτηση του 30% της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Ο Κλάδος των Μετάλλων, στο πρώτο εξάμηνο του 2025, διατήρησε ισχυρή κερδοφορία, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από αυξανόμενες πιέσεις κόστους – ιδιαίτερα στην ενέργεια – και από την αδυναμία του δολαρίου των ΗΠΑ. Αν και οι τιμές του αλουμινίου και της αλουμίνας αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, παρουσίασαν σημαντική μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, των εμπορικών εντάσεων και της μεταβαλλόμενης δυναμικής προσφοράς-ζήτησης.

Ως απάντηση της μεταβλητότητας των τιμών και του ενεργειακού κόστους, η Διοίκηση της Εταιρείας, δρώντας εγκαίρως, εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που της δίνονται, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα ελέγχου του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις κομβικής σημασίας συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, διατηρούν τη Metlen μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα των κατασκευών και των παραχωρήσεων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν τριπλασιάστηκαν φτάνοντας τα ευρώ 31 εκατ. έναντι ευρώ 12 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αναμένεται σημαντική αύξηση στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών προσεγγίζει τα ευρώ 1,1 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, αυτό προσεγγίζει τα ευρώ 1,4 δισ.

Τα Καθαρά Κέρδη, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, ανήλθαν σε ευρώ 254 εκατ., μειωμένα κατά 10% σε σύγκριση με τα ευρώ 282 εκατ. το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Metlen επιβεβαίωσε τον στρατηγικό της προσανατολισμό, επιτυγχάνοντας ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και προωθώντας σημαντικές πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς δραστηριότητας. Η Εταιρεία σημείωσε ισχυρή επίδοση στον Τομέα των Μετάλλων και κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας, παρά τη αρνητική επίδραση της MPP. Εκμεταλλευόμενη την επιχειρησιακή της ισχύ και τις συνέργειες μεταξύ των τομέων, η Metlen κατόρθωσε να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, συνεχίζοντας την πορεία της στρατηγικής της ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε:

«Το 2025 διαμορφώνεται ως έτος-ορόσημο για τη Metlen. Η εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της, με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τη διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

Κατά τη διάρκεια του Capital MarketsDay τον Απρίλιο του 2025, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Metlen παρουσίασε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της ανάπτυξης, εισάγοντας νέους στρατηγικούς πυλώνες που αποσκοπούν στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έναρξη νέας γραμμής παραγωγής γαλλίου, ικανής να καλύψει το σύνολο της ευρωπαϊκής ζήτησης, η διεύρυνση της δραστηριότητας στον τομέα της Άμυνας μέσω της ανάπτυξης νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη των CircularMetals, μιας καινοτόμου διαδικασίας ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών από υπολείμματα, κατάλοιπα και λοιπά απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δυναμική που έχει οικοδομήσει η Metlen από τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2022, εδραιώνοντας τη θέση της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το συνεργατικό μοντέλο και η ολιστική προσέγγιση της Εταιρείας έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικά σε συνθήκες εμπορικών εντάσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, επιτρέποντας στη Metlen να εξασφαλίσει καίριες στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στους τομείς της Ενέργειας και των Μετάλλων.

Με αυτοπεποίθηση, όραμα και σαφή στρατηγική, η Metlen συνεχίζει να διεκδικεί τη θέση που της αναλογεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνών εταιρειών του κλάδου, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της με σταθερό βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.»