Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank με επιτόκιο 3% στις καταθέσεις έως 1.000 ευρώ

Η Snappi δίνει τη δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού εύκολα και γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατία, διαθέσιμη σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους μέσω App Store και Google Play.

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank και θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς και της Natech, ξεκίνησε επίσημα τη διάθεση της εφαρμογής της, η οποία διατίθεται αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου. Με επιτόκιο 3% για καταθέσεις έως 1.000 ευρώ –το υψηλότερο στην ελληνική αγορά– η νέα ψηφιακή τράπεζα φιλοδοξεί να προσελκύσει καταθέτες προσφέροντας αποταμίευση χωρίς ρίσκο και με απόλυτη διαφάνεια.

Οι χρήστες αποκτούν άμεσα δωρεάν ψηφιακή χρεωστική κάρτα, με επιλογή για έκδοση φυσικής, ενώ οι λογαριασμοί διαθέτουν ελληνικό IBAN, είναι πλήρως ενταγμένοι στο σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ και υποστηρίζουν υπηρεσίες όπως IRIS, πληρωμές λογαριασμών, το χτίσιμο του αφορολογήτου και μεταφορές χρημάτων.

Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων της Snappi είναι η 24ωρη ζωντανή εξυπηρέτηση στην ελληνική γλώσσα από ανθρώπους και όχι αυτοματοποιημένα συστήματα, καθιστώντας την τη μοναδική neobank στην Ευρώπη με τέτοια υποστήριξη. Παράλληλα, δεσμεύεται για μηδενικές χρεώσεις, προσφέροντας στους πελάτες μια ξεκάθαρη εμπειρία χωρίς κρυφά κόστη, είτε πρόκειται για μεταφορές εντός ή εκτός Ελλάδας είτε για αγορές στο εξωτερικό.

Η Snappi σχεδιάζει σύντομα να διαθέσει και τη νέα υπηρεσία Snappi Pay Later, που θα επιτρέπει πληρωμές σε τέσσερις άτοκες δόσεις, προσθέτοντας ευελιξία στις ηλεκτρονικές αγορές. Με έδρα τα Ιωάννινα, η τράπεζα δημιουργήθηκε εξαρχής ως 100% ψηφιακή, συνδυάζοντας την απλότητα και την ευελιξία των fintech με την αξιοπιστία μιας πλήρως αδειοδοτημένης από την ΕΚΤ τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταθέσεις καλύπτονται από το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης έως 100.000 ευρώ ανά πελάτη.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Snappi, Γκαμπριέλα Κίντερτ, τόνισε με αφορμή την κυκλοφορία της εφαρμογής ότι «η Snappi συνδυάζει την ευκολία του fintech με τη σταθερότητα μιας πλήρως αδειοδοτημένης τράπεζας της Ε.Ε.», σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική τραπεζική αγορά.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

