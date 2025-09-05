Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στην 89η ΔΕΘ

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στην 89η ΔΕΘ
Στόχος της παρουσίας της Επιτροπής είναι η εξοικείωση των επισκεπτών με το έργο και τις δράσεις της.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία φέτος γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας. Στόχος της παρουσίας της Επιτροπής είναι η εξοικείωση των επισκεπτών με το έργο και τις δράσεις της.


Στο περίπτερο 15, stand 21, τα στελέχη της Αρχής, με την παρουσία του νέου Προέδρου, κ. Αντώνη Βαρθολομαίου, θα ενημερώνουν τόσο τους θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά παιγνίων όσο και το ευρύ κοινό, σχετικά με το ρόλο της ΕΕΕΠ στον τομέα της εποπτείας και ρύθμισης. Κεντρικό σημείο αποτελεί η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, οι οποίες αξιοποιούνται για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της υπεύθυνης συμμετοχής στα τυχερά παίγνια.


Η προστασία της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων, του δημοσίου συμφέροντος και της νόμιμης αγοράς παιγνίων είναι στρατηγικός στόχος της ΕΕΕΠ που υπηρετείται και συνεχίζεται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι σταθμοί κλείνουν και τι ώρα το Σάββατο λόγω ΔΕΘ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι σταθμοί κλείνουν και τι ώρα το Σάββατο λόγω ΔΕΘ

Ελλάδα
Οι Ένοπλες Δυνάμεις στην 89η ΔΕΘ - «Μετάβαση στη Νέα Εποχή»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις στην 89η ΔΕΘ - «Μετάβαση στη Νέα Εποχή»

Πολιτική
Χωρίς αφήγημα για την ανάπτυξη ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ – Προβληματίζουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου

Χωρίς αφήγημα για την ανάπτυξη ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ – Προβληματίζουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου

Οικονομία
Auto Thessaloniki 2025 ΔΕΘ: Πανελλήνια πρώτη εμφάνιση για την Ford Mustang Mach-E

Auto Thessaloniki 2025 ΔΕΘ: Πανελλήνια πρώτη εμφάνιση για την Ford Mustang Mach-E

Auto - Moto

NETWORK

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
ΠΟΥ: Τέλος ο παγκόσμιος συναγερμός έκτακτης ανάγκης για τη νόσο Mpox

ΠΟΥ: Τέλος ο παγκόσμιος συναγερμός έκτακτης ανάγκης για τη νόσο Mpox

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «1,6 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία»

Άδωνις Γεωργιάδης: «1,6 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία»

healthstat.gr