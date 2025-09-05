Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στην 89η ΔΕΘ

Στόχος της παρουσίας της Επιτροπής είναι η εξοικείωση των επισκεπτών με το έργο και τις δράσεις της.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία φέτος γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας. Στόχος της παρουσίας της Επιτροπής είναι η εξοικείωση των επισκεπτών με το έργο και τις δράσεις της.



Στο περίπτερο 15, stand 21, τα στελέχη της Αρχής, με την παρουσία του νέου Προέδρου, κ. Αντώνη Βαρθολομαίου, θα ενημερώνουν τόσο τους θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά παιγνίων όσο και το ευρύ κοινό, σχετικά με το ρόλο της ΕΕΕΠ στον τομέα της εποπτείας και ρύθμισης. Κεντρικό σημείο αποτελεί η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, οι οποίες αξιοποιούνται για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της υπεύθυνης συμμετοχής στα τυχερά παίγνια.



Η προστασία της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων, του δημοσίου συμφέροντος και της νόμιμης αγοράς παιγνίων είναι στρατηγικός στόχος της ΕΕΕΠ που υπηρετείται και συνεχίζεται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.