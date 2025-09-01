Πράσινα Λιμάνια: Η Κυλλήνη φιλοξενεί τον διάλογο για τη ναυτιλία του αύριο

Το λιμάνι της Κυλλήνης δεν επιλέχθηκε τυχαία για τη φιλοξενία της ημερίδας. Είναι το πρώτο λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο που απέκτησε υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (cold ironing), ισχύος 500 kVA, με πρόβλεψη για τέσσερις θέσεις ηλεκτροδότησης και μία θέση ηλεκτροφόρτισης.

Μια ιδιαίτερη καινοτόμος ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12.30, πάνω στο πλοίο Fior di Levante στο λιμάνι της Κυλλήνης, με θέμα «Πράσινα Λιμάνια & το Μέλλον της Βιώσιμης Ναυτιλίας».

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ ROUTELAB, τον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης και το Επιμελητήριο Ηλείας, με την υποστήριξη του ΟΛΠΑ Α.Ε., της Levante Ferries και της Ολυμπίας Οδού, έρχεται να αναδείξει τον κομβικό ρόλο των λιμανιών στον πράσινο μετασχηματισμό της ναυτιλίας.

Η πρωτοπορία της Κυλλήνης

Το λιμάνι της Κυλλήνης δεν επιλέχθηκε τυχαία για τη φιλοξενία της ημερίδας. Είναι το πρώτο λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο που απέκτησε υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (cold ironing), ισχύος 500 kVA, με πρόβλεψη για τέσσερις θέσεις ηλεκτροδότησης και μία θέση ηλεκτροφόρτισης.

Ένα έργο που εντάσσεται στη στρατηγική «Fit for 55» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο έως το 2030 όλα τα κράτη-μέλη να έχουν προετοιμάσει τα λιμάνια τους για την παροχή ξηράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ελλιμενιζόμενα πλοία.

Το πρόγραμμα

Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 12:30 μ.μ. με εγγραφές και χαιρετισμούς, ενώ ακολουθεί ένα πλούσιο πρόγραμμα θεματικών συνεδριών και στρογγυλών τραπεζιών:

13:15 – Εισήγηση του καθηγητή ΕΜΠ Ιωάννη Προυσαλίδη για τα συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς (OPS) στα πλοία της ακτοπλοΐας.

13:30 – Στρογγυλή τράπεζα για τον εξηλεκτρισμό της ναυτιλίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΝ, της ΔΕΔΔΗΕ και του CEO της Levante Ferries Στρατή Απέργη.

14:10 – Συζήτηση «ONE 2 ONE» με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα για τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης στις νησιωτικές περιοχές.

14:40 – Στρογγυλή τράπεζα για τα λιμάνια ως μοχλούς ανάπτυξης, με παρεμβάσεις από τον Δήμαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης Ιωάννη Λέντζα, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνο Λεβέντη.

15:10 – Στρογγυλή τράπεζα για τον ρόλο των παράπλευρων υποδομών στη βιώσιμη ανάπτυξη, με ομιλητές τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τον Πρόεδρο της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη Παπανικόλα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ Παναγιώτη Αναστασόπουλο.

15:50 – Συζήτηση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των λιμανιών και το μέλλον της Μπλε Οικονομίας, με τη συμμετοχή της βουλευτού Ηλείας Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, του καθηγητή του ΕΚΠΑ Γιώργου Βαγγέλα και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης Κωνσταντίνου Χαντζή.

Μετάδοση και παραγωγή

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από το Ionian TV, αλλά και διαδικτυακά δίνοντας τη δυνατότητα σε κοινό σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια αλλά και σε κάθε άκρη του κόσμου, να παρακολουθήσει τον διάλογο για το μέλλον της ναυτιλίας.

Την επιμέλεια του δημιουργικού και της τεχνικής παραγωγής έχει αναλάβει η Istros Production.