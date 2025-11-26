Τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 27 Νοέμβρη λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων φαινομένων.

Νέο κύμα με ισχυρές καταιγίδες και βροχές αναμένεται να πλήξει την χώρα μας με την κακοκαιρία ADEL προ των πυλών να οδηγεί σε απόφαση για κλειστά σχολεία ενόψει των έντονων φαινομένων αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδηλώνονται από απόψε και αύριο θα ενταθούν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική κεντρική Στερεά και δυτική νότια Πελοπόννησος, με τα τμήματα αυτά των περιοχών να περιμένουν σημαντικά ύψη νερού.

Κατόπιν έκδοσης Επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για επικείμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών, των νηπίων και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις, αποφάσισε τα σχολεία όλων των βαθμίδων να παραμείνουν κλειστά αύριο.

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης

Ο Δημάρχου Ανδραβίδας – Κυλλήνης την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, για την αύριο Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.

Κλειστά και αύριο τα σχολεία του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η απόφασηελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Κλειστά τα σχολεία και στη Νότια Κέρκυρα

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025. Η απόφαση λαμβάνεται προληπτικά, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Δήμος Ξηρομέρου: Κλειστά αύριο σχολεία και παιδικοί σταθμοί

Από την κακοκαιρία Adel επηρεάστηκε και ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς κλειστά θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη (27.11.25) τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί.

Σε σχετική ανακοίνωση ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης αναφέρει: Απόφαση Δημάρχου Ξηρομέρου για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ξηρομέρου, για αύριο Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, λόγω επικαιροποιημένου δελτίου της ΕΜΥ για ακραία καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία Adel):