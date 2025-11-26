«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» αναφέρει το «112» για την Αιτωλοακαρνανία.

Σε κατάσταση συναγερμού η Αιτωλοακαρνανία, λόγω της κακοκαιρίας Adel. Ειδικότερα, το βράδυ της Τετάρτης ήχησε το «112» το οποίο αναφέρει:

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Δείτε το «112» για την Κέρκυρα

Την ίδια στιγμή «112» ήχησε και για την Κέρκυρα, ενώ κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο 17/11, και συγκεκριμένα στην κεντρική και τη νότια Κέρκυρα.

Σημειώνεται ότι ειδικά στην Κέρκυρα, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Σύμφωνα με το corfutvnews, o ποταμός στο ομώνυμο προάστιο (ΠΟΤΑΜΟΣ), είναι λίγο πριν την υπερχείλιση, ενώ η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού Σπ. Περουλάκη έχει διακοπεί.

Επίσης έχει σημειωθεί κατολίσθηση στον δρόμο Αγίων Δέκα.

Άφρα - Κοκκίνι

Κλειστά σχολεία σε Ανδραβίδα και Κυλλήνη

​Κατόπιν έκδοσης Επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για επικείμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, ​ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών, των νηπίων και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις, αποφασίζει:

Την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, για την αύριο Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

Η πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

