Επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ

Επίσκεψη στον Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) πραγματοποίησε ο Ιβάν Σαββίδης, όπου συναντήθηκε με στελέχη της εταιρείας και ενημερώθηκε για τα επόμενα βήματα του αναπτυξιακού σχεδιασμού για το λιμάνι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαββίδης είδε τα έργα υποδομής που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ ενημερώθηκε και για τα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως για την επένδυση για την επέκταση του Προβλήτα 6.

Στον Προβλήτα 6 έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για μια εμβληματική επένδυση, που θα αναβαθμίσει σημαντικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Χάρη στην επέκταση του Προβλήτα 6, το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (δυναμικότητας έως και 24.000 TEU). Έτσι, θα ενισχυθεί σημαντικά η εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού, το οποίο θα καταστεί σημείο αναφοράς για την διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιπλέον, ο κ. Σαββίδης επισκέφθηκε το ιστορικό κτίριο της ΠΑΕΓΑΕ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης του. Η Dimera Land & Properties προχωρά στην αποκατάσταση του κτιρίου, που αποτελεί το μεγαλύτερο ακίνητο στο χερσαίο τμήμα του λιμένα, με έκταση 13.872 τ.μ. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση, που θα μετατρέψει το κτίριο σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο επιχειρηματικό κέντρο, με έμφαση στην υψηλή αισθητική, τη λειτουργικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (σημ. το κτίριο θα διαθέτει πιστοποίηση LEED Gold).

Το κτίριο θα στεγάσει τα νέα γραφεία της Deloitte, το Εφετείο Θεσσαλονίκης και δικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης αναμένεται σύντομα, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική εξέλιξη για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και δίνοντας λύσεις σε υπαρκτά ζητήματα υποδομών της πόλης.

Συνολικά, η επίσκεψη του κ. Σαββίδη κατέδειξε την πίστη του ίδιου στη δυναμική και τις προοπτικές του ΟΛΘ, καθώς και στη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

