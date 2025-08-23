Τι απαντά η CrediaBank για τα ζητήματα διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους υπαινιγμούς και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης», ανέφερε.

Η CrediaBank, η οποία ετοιμάζεται να εξαγοράσει την HSBC Μάλτας, με δήλωση που έστειλε χθες προς τους Times of Malta ανέφερε πως έχει ενημερωθεί για «κακόβουλες προσπάθειες να υπονομευθεί η προσφορά της για την HSBC Μάλτας από ορισμένους κύκλους, οι οποίοι διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησής της».

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους υπαινιγμούς και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης», ανέφερε.

Όπως τονίζεται στην συγκεκριμένη δήλωση ως εποπτευόμενο πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονιστικού συστήματος, η CrediaBank λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Από το 2022, μετά την αλλαγή διοίκησης στην τότε Attica Bank, η Τράπεζα έχει εφαρμόσει ένα ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης, ευθυγραμμισμένο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, που καλύπτει την εταιρική διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων.

Οι μέτοχοι της Τράπεζας, η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης έχουν αξιολογηθεί επίσημα και εγκριθεί από τις Εποπτικές Αρχές. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο απαρτίζεται από 13 μέλη, εκ των οποίων τα 11 είναι μη εκτελεστικά και τα 6 ανεξάρτητα.

Οι Επιτροπές προεδρεύονται από ανεξάρτητους συμβούλους με ανεξάρτητη πλειοψηφία, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εποπτεία. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ», αναφέρεται σχετικά.

Η CrediaBank δήλωσε στους Times of Malta πως «ορισμένοι κύκλοι έχουν επίσης θέσει ερωτήματα για το αν η συζυγική σχέση της διευθύνουσας συμβούλου μας, Ελένης Βρεττού, με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, εταίρο σε έναν από τους μετόχους της Τράπεζας, δημιουργεί ζητήματα διακυβέρνησης· ωστόσο, στην πραγματικότητα, το γεγονός αυτό είναι δημόσια γνωστό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και οι Εποπτικές Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές και οι έλεγχοι της Τράπεζας είναι επαρκείς ώστε να διαχειριστούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις».

Κατά την CrediaBank έχουν επίσης εμφανιστεί αναφορές σε σχέση με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου ότι το Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Αθήνα έχει ξεκινήσει έρευνα για μια παλαιότερη σύμβαση που αφορά την TOMI–ALSTOM και την ΕΡΓΟΣΕ.

«Στην πραγματικότητα, ο ρόλος του στο συγκεκριμένο θέμα περιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η εταιρεία του ούτε έλαβε χρηματοδότηση ούτε συνέχισε να συμμετέχει στο έργο, και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη, πόσο μάλλον κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα», ανέφερε η CrediaBank.

Υποστήριξε ακόμη πως όλα τα σχετικά στοιχεία για το ζήτημα αυτό έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια πολλαπλών αξιολογήσεων καταλληλότητας και πως η Thrivest Holding Ltd. ολοκλήρωσε με επιτυχία μια τέτοια αξιολόγηση τον Οκτώβριο του 2023 ως επιλέξιμος επενδυτής στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

«Η CrediaBank θα συνεχίσει να τηρεί τις υποχρεώσεις της με τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, έχοντας εμπιστοσύνη στην ισχύ των συστημάτων της και στην ικανότητά της να προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία σε όλους τους μετόχους της», καταλήγει η δήλωση.