Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Τι απαντά η CrediaBank για τα ζητήματα διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης

Τι απαντά η CrediaBank για τα ζητήματα διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους υπαινιγμούς και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης», ανέφερε.

Η CrediaBank, η οποία ετοιμάζεται να εξαγοράσει την HSBC Μάλτας, με δήλωση που έστειλε χθες προς τους Times of Malta ανέφερε πως έχει ενημερωθεί για «κακόβουλες προσπάθειες να υπονομευθεί η προσφορά της για την HSBC Μάλτας από ορισμένους κύκλους, οι οποίοι διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησής της».

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους υπαινιγμούς και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης», ανέφερε.

Όπως τονίζεται στην συγκεκριμένη δήλωση ως εποπτευόμενο πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονιστικού συστήματος, η CrediaBank λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανισότητες στο λιανεμπόριο: Ενισχύονται οι μεγάλοι, συρρικνώνονται οι μικρομεσαίοι

Ανισότητες στο λιανεμπόριο: Ενισχύονται οι μεγάλοι, συρρικνώνονται οι μικρομεσαίοι

Επιχειρήσεις

«Από το 2022, μετά την αλλαγή διοίκησης στην τότε Attica Bank, η Τράπεζα έχει εφαρμόσει ένα ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης, ευθυγραμμισμένο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, που καλύπτει την εταιρική διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων.

Οι μέτοχοι της Τράπεζας, η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης έχουν αξιολογηθεί επίσημα και εγκριθεί από τις Εποπτικές Αρχές. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο απαρτίζεται από 13 μέλη, εκ των οποίων τα 11 είναι μη εκτελεστικά και τα 6 ανεξάρτητα.

Οι Επιτροπές προεδρεύονται από ανεξάρτητους συμβούλους με ανεξάρτητη πλειοψηφία, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εποπτεία. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ», αναφέρεται σχετικά.

Η CrediaBank δήλωσε στους Times of Malta πως «ορισμένοι κύκλοι έχουν επίσης θέσει ερωτήματα για το αν η συζυγική σχέση της διευθύνουσας συμβούλου μας, Ελένης Βρεττού, με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, εταίρο σε έναν από τους μετόχους της Τράπεζας, δημιουργεί ζητήματα διακυβέρνησης· ωστόσο, στην πραγματικότητα, το γεγονός αυτό είναι δημόσια γνωστό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και οι Εποπτικές Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές και οι έλεγχοι της Τράπεζας είναι επαρκείς ώστε να διαχειριστούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις».

Κατά την CrediaBank έχουν επίσης εμφανιστεί αναφορές σε σχέση με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου ότι το Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Αθήνα έχει ξεκινήσει έρευνα για μια παλαιότερη σύμβαση που αφορά την TOMI–ALSTOM και την ΕΡΓΟΣΕ.

«Στην πραγματικότητα, ο ρόλος του στο συγκεκριμένο θέμα περιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η εταιρεία του ούτε έλαβε χρηματοδότηση ούτε συνέχισε να συμμετέχει στο έργο, και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη, πόσο μάλλον κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα», ανέφερε η CrediaBank.

Υποστήριξε ακόμη πως όλα τα σχετικά στοιχεία για το ζήτημα αυτό έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια πολλαπλών αξιολογήσεων καταλληλότητας και πως η Thrivest Holding Ltd. ολοκλήρωσε με επιτυχία μια τέτοια αξιολόγηση τον Οκτώβριο του 2023 ως επιλέξιμος επενδυτής στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

«Η CrediaBank θα συνεχίσει να τηρεί τις υποχρεώσεις της με τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, έχοντας εμπιστοσύνη στην ισχύ των συστημάτων της και στην ικανότητά της να προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία σε όλους τους μετόχους της», καταλήγει η δήλωση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Η Γλυκερία ακύρωσε την εμφάνισή της στο Sani Festival

Η Γλυκερία ακύρωσε την εμφάνισή της στο Sani Festival

Ελλάδα
2ος κύκλος για τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη- Η επίσημη ανακοίνωση

2ος κύκλος για τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη- Η επίσημη ανακοίνωση

Life
Ποια είναι η HSBC Μάλτας την οποία διεκδικεί η CrediaBank

Ποια είναι η HSBC Μάλτας την οποία διεκδικεί η CrediaBank

Οικονομία
Η CrediaBank σε αποκλειστικές συζητήσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Η CrediaBank σε αποκλειστικές συζητήσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Οικονομία

NETWORK

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr