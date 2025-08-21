Games
Ανισότητες στο λιανεμπόριο: Ενισχύονται οι μεγάλοι, συρρικνώνονται οι μικρομεσαίοι

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δείχνουν να «λυγίζουν» απέναντι στις πιέσεις της αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε στα 10,83 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εικόνα είναι ακόμη πιο αρνητική όταν εξαιρούνται οι κλάδοι οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων: οι πωλήσεις περιορίστηκαν στα 5,11 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 0,9% .

Η πίεση αποτυπώνεται κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις, που κατέγραψαν απώλειες 4,7% σε ετήσια βάση, ενώ οι πολύ μικρές παρέμειναν στάσιμες. Αντίθετα, οι μεσαίες επιχειρήσεις έδειξαν μεγαλύτερες αντοχές, αυξάνοντας τον τζίρο τους κατά 3,6%. Παρά ταύτα, το συνολικό μερίδιο των μικρομεσαίων στο λιανεμπόριο υποχώρησε στο 57%, από 58,8% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται οι μικρότερες μονάδες.

Την ίδια ώρα, η συνολική αγορά λιανικής εμφανίζει σαφώς πιο θετική εικόνα. Ο κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθε στα 19,02 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και άλμα 17,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Εξαιρώντας τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, η άνοδος ήταν 1,5% σε ετήσια βάση και 23% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Μεγαλύτερη ώθηση έδωσαν δραστηριότητες όπως το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών, που «εκτοξεύτηκε» κατά 36,7%, και η πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων με αύξηση 16%. Στον αντίποδα, σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν τα καταστήματα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (-13,5%) και το λιανεμπόριο χαλιών και κιλιμιών (-11%).

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αττική πρωταγωνίστησε με αύξηση 3,8%, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία (+2,3%). Στον αντίποδα, η Δυτική Μακεδονία (-3,4%) και το Νότιο Αιγαίο (-2,3%) βρέθηκαν σε τροχιά συρρίκνωσης. Αν περιοριστεί η ανάλυση στις επιχειρήσεις εκτός οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, τότε τα Ιόνια Νησιά (+3,9%) και η Ήπειρος (+2,9%) κατέγραψαν τις ισχυρότερες επιδόσεις, ενώ το Νότιο Αιγαίο (-3%) και η Θεσσαλία (-2,9%) βρέθηκαν στη χαμηλότερη θέση.

