Κωτσόβολος: Στα 510,04 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2024

Η λιανική πώληση προϊόντων απέφερε 336,08 εκατ. ευρώ, η χονδρική 132,10 εκατ. ευρώ και οι υπηρεσίες όπως εγκαταστάσεις, μεταφορές, τεχνική υποστήριξη και επέκταση εγγυήσεων απέφεραν 41,86 εκατ. ευρώ.

Η Κωτσόβολος δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα της πρώτης χρήσης της ως θυγατρική της ΔΕΗ. Η περίοδος που καλύπτουν τα στοιχεία αφορά στο διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2024. Η αλλαγή αυτή έγινε επειδή η εταιρεία αποφάσισε να ευθυγραμμίσει το κλείσιμο της οικονομικής της χρήσης με αυτό της μητρικής ΔΕΗ, στις 31 Δεκεμβρίου, αντί για τις 30 Απριλίου όπως συνέβαινε παλαιότερα.

Στη συγκεκριμένη περίοδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 510,04 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 468,18 εκατ. ευρώ προήλθαν από πωλήσεις προϊόντων, ενώ 41,86 εκατ. ευρώ προήλθαν από παροχή υπηρεσιών και προμήθειες που σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις.

Τα φυσικά καταστήματα είχαν πωλήσεις 365,95 εκατ. ευρώ, το ηλεκτρονικό κατάστημα 37,37 εκατ. ευρώ, το τηλεφωνικό κέντρο 25,27 εκατ. ευρώ, το δίκτυο franchise 21,63 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις προς επιχειρήσεις (B2B) έφτασαν τα 17,37 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές ήταν 0,59 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 493,29 εκατ. ευρώ και στην Κύπρο σε 16,75 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ήταν 0,615 εκατ. ευρώ και μετά την αφαίρεση των φόρων η εταιρεία εμφάνισε ζημία 0,163 εκατ. ευρώ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η εταιρεία διέθετε 97 καταστήματα, εκ των οποίων τα 83 ήταν εταιρικά και τα 14 ανήκαν στο δίκτυο franchise. Ο αριθμός των εργαζομένων ήταν 3.186 άτομα, αυξημένος σε σχέση με τα 2.971 άτομα του Απριλίου 2024.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ήταν 77,12 εκατ. ευρώ, έναντι 65,10 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

