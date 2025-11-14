Μπορεί η Black Friday να είναι δύο εβδομάδες μακριά ωστόσο, ήδη Public, Κωτσόβολος και Πλαίσιο έχουν ξεκινήσει προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές και είδη τεχνολογίας που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και το 50%.

Η Black Friday απέχει μόλις 2 εβδομάδες και τα καταστήματα έχουν κάνει ήδη τον προγραμματισμό τους για την συγκεκριμένη ημέρα που αναμένεται να υπάρξει ραγδαία άνοδος του τζίρου τους.

Αν και νωρίς, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων όπως ο Κωτσόβολος, το Πλαίσιο και τα Public εδώ και λίγα 24ωρο με διαφημίσεις σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο έχουν ξεκινήσει τον «αγώνα» των προσφορών.

Μπαίνοντας στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα μπορεί να βρει κανείς λευκές συσκευές, είδη τεχνολογίας, τηλεοράσεις με αρκετά χαμηλές τιμές ενώ όσο πλησιάζουμε στην «Μαύρη Παρασκευή» των εκπτώσεων είναι σίγουρο ότι ο ανταγωνισμός θα «φουντώσει».

Στο Πλαίσιο, η έναρξη της Black Friday συνοδεύτηκε από έντονη προώθηση σε τεχνολογικά είδη, από laptops και περιφερειακά μέχρι smartphones και gaming εξοπλισμό. Τηλεοράσεις και ήδη τεχνολογίας φαίνεται πως θα λάβουν την μερίδα του λέοντος του καταναλωτικού κοινού.

Αντίστοιχα, ο Κωτσόβολος εστιάζει σε μεγάλες οικιακές συσκευές και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Η αλυσίδα έχει προετοιμαστεί για αυξημένο όγκο παραγγελιών, τόσο online όσο και στα καταστήματα, ενώ η πρόωρη ανακοίνωση προσφορών φαίνεται να έχει ενθαρρύνει το κοινό να οργανώσει τις αγορές του εγκαίρως.

Το Public, από την άλλη, λανσάρει εκπτώσεις που απλώνονται από τεχνολογία και μικροσυσκευές έως βιβλία, gadgets και προϊόντα ψυχαγωγίας.

Η φετινή Black Friday φαίνεται να εξελίσσεται σε έναν άτυπο «μαραθώνιο» προσφορών, με τις μεγάλες αλυσίδες να ξεκινούν νωρίτερα από ποτέ και να ανταγωνίζονται με ολοένα πιο εντατικούς ρυθμούς. Οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο ενημερωμένοι και επιφυλακτικοί, συγκρίνοντας τιμές και αναζητώντας πραγματικές εκπτώσεις, ενώ η αυξημένη εξάρτηση από το ηλεκτρονικό εμπόριο κάνει τη διαδικασία ακόμα πιο ευέλικτη.