Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Εγκρίθηκε το αίτημα της Metlen PLC για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Metlen ΑΕ

Εγκρίθηκε το αίτημα της Metlen PLC για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Metlen ΑΕ
Το δικαίωμα εξαγοράς αφορά τις 14.083.937 κοινές ονομαστικές μετοχές της Metlen Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 9,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στην έγκριση του αιτήματος της Metlen PLC για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των υπολοίπων μετοχών της Metlen ΑΕ προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής. Η εταιρεία είχε καταθέσει σχετικό αίτημα στις 4 Αυγούστου 2025, το οποίο έγινε αποδεκτό από την εποπτική αρχή.

Συγκεκριμένα, το δικαίωμα εξαγοράς αφορά τις 14.083.937 κοινές ονομαστικές μετοχές της Metlen Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 9,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Metlen PLC ήδη κατέχει το 90,16% των μετοχών, ήτοι 129.024.224 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η οποία έληξε στις 30 Ιουλίου 2025.

Το αντάλλαγμα που προσφέρεται στους μετόχους της Metlen Α.Ε., στο πλαίσιο του squeeze-out, είναι είτε μία μετοχή της Metlen PLC για κάθε μία μετοχή Metlen A.E., είτε το ποσό των 39,62 ευρώ ανά μετοχή, σε μετρητά, σύμφωνα με την επιλογή του κάθε μετόχου. Οι μετοχές του ανταλλάγματος θα διατεθούν σε λογιστική μορφή μέσω του συστήματος CREST ή του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ίσχυε και κατά τη δημόσια πρόταση.

Όπως διευκρινίζεται, η μεταβίβαση μετοχών Metlen A.E. έναντι μετοχών της Metlen PLC δεν υπόκειται στον φόρο πώλησης 0,10%, σε αντίθεση με τη μεταβίβαση έναντι μετρητών, όπου ο φόρος αυτός ισχύει και επιβαρύνει τον μεταβιβάζοντα. Η Metlen PLC, από την πλευρά της, θα καλύψει τα κόστη εκκαθάρισης υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τους μετόχους που θα επιλέξουν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους.

Η πρόθεση της Metlen PLC να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς είχε ήδη διατυπωθεί στο πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης, που είχε δημοσιοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2025. Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, η Metlen PLC οδεύει προς την πλήρη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Ο διεθνής Τύπος για την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Ο διεθνής Τύπος για την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Επιχειρήσεις
Metlen: Αίτημα στην Κεφαλαιαγορά για squeeze out της

Metlen: Αίτημα στην Κεφαλαιαγορά για squeeze out της

Επιχειρήσεις
«Σήμερα είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της METLEN, μιας πλέον παγκόσμιας δύναμης στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας»

«Σήμερα είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της METLEN, μιας πλέον παγκόσμιας δύναμης στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας»

Επιχειρήσεις
Ιστορική πρεμιέρα για τη Metlen PLC στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Ιστορική πρεμιέρα για τη Metlen PLC στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Επιχειρήσεις

NETWORK

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

healthstat.gr
Καλοκαιρινή αποτοξίνωση: Τα 5 καλύτερα φρούτα για αναζωογόνηση και ενέργεια

Καλοκαιρινή αποτοξίνωση: Τα 5 καλύτερα φρούτα για αναζωογόνηση και ενέργεια

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
HPV: Το φυτικό συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει το ιικό φορτίο

HPV: Το φυτικό συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει το ιικό φορτίο

healthstat.gr