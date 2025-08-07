Εγκρίθηκε το αίτημα της Metlen PLC για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Metlen ΑΕ

Το δικαίωμα εξαγοράς αφορά τις 14.083.937 κοινές ονομαστικές μετοχές της Metlen Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 9,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στην έγκριση του αιτήματος της Metlen PLC για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των υπολοίπων μετοχών της Metlen ΑΕ προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής. Η εταιρεία είχε καταθέσει σχετικό αίτημα στις 4 Αυγούστου 2025, το οποίο έγινε αποδεκτό από την εποπτική αρχή.

Συγκεκριμένα, το δικαίωμα εξαγοράς αφορά τις 14.083.937 κοινές ονομαστικές μετοχές της Metlen Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 9,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Metlen PLC ήδη κατέχει το 90,16% των μετοχών, ήτοι 129.024.224 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η οποία έληξε στις 30 Ιουλίου 2025.

Το αντάλλαγμα που προσφέρεται στους μετόχους της Metlen Α.Ε., στο πλαίσιο του squeeze-out, είναι είτε μία μετοχή της Metlen PLC για κάθε μία μετοχή Metlen A.E., είτε το ποσό των 39,62 ευρώ ανά μετοχή, σε μετρητά, σύμφωνα με την επιλογή του κάθε μετόχου. Οι μετοχές του ανταλλάγματος θα διατεθούν σε λογιστική μορφή μέσω του συστήματος CREST ή του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ίσχυε και κατά τη δημόσια πρόταση.

Όπως διευκρινίζεται, η μεταβίβαση μετοχών Metlen A.E. έναντι μετοχών της Metlen PLC δεν υπόκειται στον φόρο πώλησης 0,10%, σε αντίθεση με τη μεταβίβαση έναντι μετρητών, όπου ο φόρος αυτός ισχύει και επιβαρύνει τον μεταβιβάζοντα. Η Metlen PLC, από την πλευρά της, θα καλύψει τα κόστη εκκαθάρισης υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τους μετόχους που θα επιλέξουν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους.

Η πρόθεση της Metlen PLC να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς είχε ήδη διατυπωθεί στο πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης, που είχε δημοσιοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2025. Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, η Metlen PLC οδεύει προς την πλήρη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε.