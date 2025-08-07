HELLENiQ Energy: Στα 221 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA στο δεύτερο τρίμηνο 2025

Νέο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 405 MW σε Ρουμανία και Βουλγαρία.

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο και το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 5,17 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 21% σε σύγκριση με τα 6,55 δισ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2024. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 235 εκατ. ευρώ από 532 εκατ. ευρώ (-56%), ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ήταν 401 εκατ. ευρώ έναντι 570 εκατ. ευρώ (-30%). Οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν σε 19 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 209 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Σε συγκρίσιμη βάση, τα καθαρά κέρδη ήταν 128 εκατ. ευρώ έναντι 236 εκατ. ευρώ (-46%).

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,43 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 26% σε σύγκριση με τα 3,27 δισ. ευρώ του δεύτερου τριμήνου 2024. Το EBITDA ανήλθε σε 112 εκατ. ευρώ (-38%), ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ήταν 221 εκατ. ευρώ έναντι 232 εκατ. ευρώ (-5%). Το λειτουργικό αποτέλεσμα μειώθηκε σε 31 εκατ. ευρώ από 98 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Οι καθαρές ζημιές του τριμήνου ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 30 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ήταν 72 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% σε σχέση με τα 73 εκατ. ευρώ του 2024.

Οι όγκοι πωλήσεων διύλισης μειώθηκαν κατά 12%, τόσο στο τρίμηνο (3,53 εκατ. μετρικοί τόνοι από 4,00 εκατ. ΜΤ), όσο και στο εξάμηνο (7,06 εκατ. ΜΤ από 7,99 εκατ. ΜΤ).

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 2,36 δισ. ευρώ, από 1,59 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης να ανέρχεται σε 48% έναντι 35%.

Κατά το τελευταίο διάστημα, η HELLENiQ ENERGY προχώρησε με ταχύτερους ρυθμούς στην υλοποίηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Ομίλου.

Στον κλάδο Διύλισης και Πετροχημικών, ο Όμιλος τροποποίησε το επιχειρηματικό μοντέλο των δραστηριοτήτων Εφοδιασμού και Εμπορίας, ιδρύοντας τη HELLENiQ Petroleum Trading με έδρα την Ελβετία. Η νέα εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρα μέλη της Εμπορικής Διεύθυνσης καθώς και από εξειδικευμένους traders από τη διεθνή αγορά και δραστηριοποιείται σε στενή συνεργασία με τις ομάδες των Διυλιστηρίων και του Προγραμματισμού. Σκοπός είναι η ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στη διεθνή αγορά και η αποτελεσματική αξιοποίηση της θέσης του στον τομέα των πετρελαιοειδών.

Στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μέσω της HELLENiQ Renewables, αποκτήθηκαν έργα προς κατασκευή συνολικής ισχύος 405 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 96 MW αιολικών και 186 MW υβριδικών έργων στη Ρουμανία, καθώς και 123 MW υβριδικών φωτοβολταϊκών και έργων αποθήκευσης στη Βουλγαρία. Τα έργα θα κατασκευαστούν σταδιακά εντός της επόμενης τριετίας.

Στην Ανατολική Ρουμανία, η 100% θυγατρική HELLENiQ RENEWABLES ROMANIA S.R.L. ολοκλήρωσε την εξαγορά της ANSTHALL GREEN ENERGY S.R.L. από την OX2 HOLDING NEW MARKETS AB. Η εταιρεία κατέχει αιολικό έργο 96 MW στην περιοχή Galati, έτοιμο προς κατασκευή, με την έναρξη των εργασιών να ξεκινά άμεσα και την ολοκλήρωση να τοποθετείται εντός του 2027. Πάνω από το 50% της ενέργειας του έργου έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω 12ετούς εικονικής διμερούς σύμβασης (virtual PPA) με την KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.

Παράλληλα, η ίδια ρουμανική θυγατρική υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση της HELIOS & WIND ENERGY S.R.L., η οποία διαθέτει αιολικό έργο ισχύος 186 MW στην περιοχή Vaslui, επίσης έτοιμο προς κατασκευή. Το έργο προβλέπει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας (BESS) αντίστοιχης ισχύος και χωρητικότητας (186 MW / 186 MWh). Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ξένων Άμεσων Επενδύσεων της Ρουμανίας.

Σημαντική είναι και η είσοδος του Ομίλου στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας, μέσω της θυγατρικής HELLENiQ RENEWABLES BULGARIA EOOD, η οποία απέκτησε την AGRO NV PROPERTIES EOOD από την ELEMENT POWER GROUP EOOD. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό έργο 123 MWp στην περιοχή Haskovo, με δυνατότητα προσθήκης μονάδας αποθήκευσης 90 MW / 180 MWh, σηματοδοτώντας την πρώτη επενδυτική παρουσία της εταιρείας στη βουλγαρική ενεργειακή αγορά.

Στην Ελλάδα, κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2025 αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 50 MW (200 MWh). Τα έργα εντάχθηκαν στη Γ’ ανταγωνιστική διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), διασφαλίζοντας επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση.

Η HELLENiQ ENERGY, με τις παραπάνω κινήςεις, διευρύνει το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της σε περίπου 1,5 GW, καλύπτοντας το 75% του στρατηγικού της στόχου για εγκατεστημένη ισχύ 2 GW έως το 2030. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση, στις 30 Ιουνίου 2025, της εξαγοράς της ΑΒΟ ENERGY HELLAS Α.Ε. και έξι συνδεδεμένων εταιρειών με χαρτοφυλάκιο 1,5 GW, ο Όμιλος ανεβάζει τη συνολική δυναμική των υπό ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε πάνω από 6 GW.

Επιπλέον, μέσω της εξαγοράς της ABO Energy Hellas, εντάχθηκε χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος 1,5 GW στην Ελλάδα, καθώς και μια πλήρης πλατφόρμα ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ. Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται η έναρξη κατασκευής δύο νέων έργων αποθήκευσης ενέργειας με χρήση μπαταριών (BESS) στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 50 MW (200 MWh).

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου προβλέπει την επίτευξη λειτουργικού χαρτοφυλακίου 1,5 GW μέχρι το 2028, με στόχο τη διαφοροποίηση τόσο γεωγραφικά όσο και τεχνολογικά, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε συνθήκες αγοράς και τη βελτίωση των επενδυτικών αποδόσεων.

Στις 15 Ιουλίου 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ELPEDISON έναντι συνολικού τιμήματος 164 εκατ. ευρώ, πλέον αναπροσαρμογών ύψους 19 εκατ. ευρώ. Από το τρίτο τρίμηνο του 2025, τα οικονομικά αποτελέσματα της ELPEDISON θα ενοποιούνται με αυτά του Ομίλου. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική καθετοποίησης στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αξιοποιώντας συνδυαστικά τη HELLENiQ Renewables και την ELPEDISON.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου 2025, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε:

«Το Β’ Τρίμηνο 2025 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ασφάλεια οι εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς στο Γ’ τρίμηνο. Τα οικονομικά αποτελέσματα, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 221 εκατ. ευρώ, επαναφέρουν την απόδοση της Εταιρείας σε θετική τροχιά, και με την έναρξη της Ελευσίνας, θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι βελτιωμένες αποδόσεις των εμπορικών μας εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προσβλέποντας σε αυξημένη εξωστρέφεια, ξεκινήσαμε τη λειτουργία του γραφείου μας στην Ελβετία, με αντικείμενο τη διεθνή εμπορία αργού πετρελαίου και προϊόντων. Στόχος είναι η αξιοποίηση εμπορικών ευκαιριών και η καλύτερη εκμετάλλευση της θέσης της Εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιο με έργα έτοιμα προς κατασκευή στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δύο αναπτυσσόμενες αγορές, διασφαλίζοντας την επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου των 1,5 GW, με βελτιωμένες οικονομικές αποδόσεις.

Τέλος, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ELPEDISON τον Ιούλιο του 2025 σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας περιόδου αυτόνομης παρουσίας στον κλάδο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην εμπορική μας στρατηγική και στην επίτευξη συνεργιών με τις σημαντικές μας επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και τις παραδοσιακές μας δραστηριότητες».

